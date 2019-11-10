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РИА Новости

Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки

19:15 10.11.2019 (обновлено: 22:33 10.11.2019)
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
По словам Почуева, его клиента уже выписали из больницы и доставили к следователям, которые его допрашивают.
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"Он дает признательные показания, оформив явку с повинной. Он признает свою вину", - цитирует адвоката РЕН ТВ.
Почуев надеется, что на судьбу Соколова могут повлиять смягчающие обстоятельства, которыми, по его мнению, являются научные заслуги подзащитного.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко была убита 7 ноября. Ей было 24 года. Доцент университета историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.
По сообщениям источников РИА Новости, девушка жила вместе с Соколовым в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. По предварительным данным, мотивом убийства стали натянутые отношения возлюбленной доцента СПбГУ с его дочерьми.
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Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением. Как сообщают СМИ, мужчина хотел покончить с собой, когда избавится от тела убитой.
Суд определит меру пресечения в понедельник.
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Олег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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