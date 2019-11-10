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РИА Новости

В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня

15:30 10.11.2019 (обновлено: 16:43 10.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские политики сочли захват Калининграда силами НАТО невозможным.
Так парламентарии прокомментировали публикацию китайского портала Eastday.com, в котором говорится, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня.

"Не дождутся"

Сенатор Сергей Цеков в ответ напомнил, что во время Великой Отечественной войны Адольф Гитлер за несколько дней планировал отвоевать Севастополь.

"Если кому-то вдруг взбредет в голову, хотя, я думаю, этого не будет, не дождутся быстрого взятия", — подчеркнул он в комментарии РБК.

Член верхней палаты парламента Владимир Лукин, в свою очередь, заявил, что не завидует людям, строящим подобные планы.
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"Вообще существует свобода заявлений, но есть еще такое английское выражение: слово всегда должно быть лучше, чем молчание", — цитирует его РБК.

"Бредовый сценарий"

Сенатор Алексей Пушков также назвал захват российского города бредовым сценарием.
"У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают", — написал он в твиттере.
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Парламентарий предположил, что подобные сообщения в прессе вызваны желанием "кого-то в США" повоевать.
Публикации и исследования о захвате Калининграда регулярно появляются в иностранных СМИ. Так, в октябре старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хукер заявил, что Североатлантическому альянсу стоит подумать о захвате российского эксклава. В ответ губернатор области Антон Алиханов пошутил, что работа Хукера могла бы заслужить премию "Небьюла", которую в Соединенных Штатах присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.
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Антон АлихановСергей ЦековВладимир ЛукинНАТОАлексей ПушковРоссияКалининградАдольф ГитлерВ мире
Популярные комментарии
РФ за два часа, при таком раскладе, отвоюет территории и заодно прибалтику. До сих пор этого не произошло, и думаю не произойдет. Все понимают, что будет с прибалтийскими республиками!
10 ноября, 16:15
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
21151004
не мешки ворочать...
10 ноября, 16:07
Von Stirliz
178180102
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