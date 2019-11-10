В России оценили шансы НАТО захватить Калининград за два дня

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российские политики сочли захват Калининграда силами НАТО невозможным.
Так парламентарии прокомментировали публикацию китайского портала Eastday.com, в котором говорится, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией силы альянса смогут захватить российский регион за два дня.
"Не дождутся"
Сенатор Сергей Цеков в ответ напомнил, что во время Великой Отечественной войны Адольф Гитлер за несколько дней планировал отвоевать Севастополь.
"Если кому-то вдруг взбредет в голову, хотя, я думаю, этого не будет, не дождутся быстрого взятия", — подчеркнул он в комментарии РБК.
Член верхней палаты парламента Владимир Лукин, в свою очередь, заявил, что не завидует людям, строящим подобные планы.
"Вообще существует свобода заявлений, но есть еще такое английское выражение: слово всегда должно быть лучше, чем молчание", — цитирует его РБК.
"Бредовый сценарий"
Сенатор Алексей Пушков также назвал захват российского города бредовым сценарием.
"У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают", — написал он в твиттере.
Парламентарий предположил, что подобные сообщения в прессе вызваны желанием "кого-то в США" повоевать.
Публикации и исследования о захвате Калининграда регулярно появляются в иностранных СМИ. Так, в октябре старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричард Хукер заявил, что Североатлантическому альянсу стоит подумать о захвате российского эксклава. В ответ губернатор области Антон Алиханов пошутил, что работа Хукера могла бы заслужить премию "Небьюла", которую в Соединенных Штатах присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.