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РИА Новости

Убитая выпускница СПбГУ была дочерью подполковника МВД

12:58 10.11.2019 (обновлено: 15:09 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСледственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Следственные действия на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
КРАСНОДАР, 10 ноя — РИА Новости. Убитая в Санкт-Петербурге Анастасия Ещенко была дочерью сотрудницы МВД и сестрой бывшего вратаря молодежной сборной России по футболу, рассказал РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
По данным сайта управления МВД по Калининскому району, подполковник внутренней службы Галина Ещенко — начальник отделения по работе с личным составом, служит в полиции с 2005 года, до этого была педагогом в школе станицы Старовеличковской. Имеет поощрения и ведомственные награды. В ГУ МВД по Краснодарскому краю эту информацию пока не прокомментировали.

"Конечно, знаю семью. Да, подполковник, Галина Георгиевна, кадровик. Мы только вчера вечером все узнали, сейчас все шокированы <…> Мы работали с ее отцом, он тренером работал, учителем физкультуры, в школе работает. Сын, он в сборной России по футболу по молодежке, воспитанник "Краснодара", — сказал собеседник агентства.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко, аспирантки СПбГУ и учительницы истории, произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.
Поиск человеческих останков в Мойке
12:40РИА Новости
Появилось видео поиска останков убитой выпускницы СПбГУ
Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва была возлюбленной Соколова. Они жили вместе в его квартире на набережной Мойки, где потом было обнаружено ее обезглавленное тело. По предварительным данным, мотивом убийства могло стать то, что Ещенко с неприязнью относилась к двум дочерям доцента СПбГУ.
Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением.
По информации СМИ, мужчина хотел покончить с собой после того, как избавился бы от тела девушки.
Позже Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
В субботу СМИ сообщили, что в Мойке нашли останки Анастасии Ещенко: водолазы подняли на поверхность черные пакеты. Предположительно, в них были ноги девушки.
Российский историк Олег Соколов
10:45РИА Новости
Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице
Олег Соколов — историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Был доцентом кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, автором курса по истории военного искусства и более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
Кроме того, Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
Российский историк Олег Соколов
12:36РИА Новости
Суд в понедельник изберет меру пресечения доценту СПбГУ Соколову
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУМВД РФСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Думаю, высшая мера ему уже гарантирована независимо от решения суда...
10 ноября, 13:18
Von Stirliz
630212
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