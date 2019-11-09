Минкульт Украины решил ввести понятие "опасной информации"

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Министр культуры, молодежи и спорта Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что президентское поручение ввести "требования и стандарты новостей" неправильно трактовано и министерство не собирается регулировать стандарты новостей. В то же время ведомство готовится ввести понятие "опасной информации".

Ранее в субботу президент Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о урегулировании СМИ, в том числе о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ.

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникало из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах министерства. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - написал Бородянский в Facebook

Министр при этом отметил, что ведомство планирует "ввести понятие "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что очень важно в условиях информационной войны с Россией и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором".

"Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и так далее, вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом контента, к которому относится информация. Это часть надлежащего информирования граждан и реализации их права на информацию", - продолжил он.

Бородянский также заявил, что в странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправление и саморегулирование, вопрос стандартов решен кодексами, за соблюдением которых следит профессиональное сообщество.