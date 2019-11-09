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РИА Новости

Минкульт Украины решил ввести понятие "опасной информации"

22:00 09.11.2019 (обновлено: 23:45 09.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что президентское поручение ввести "требования и стандарты новостей" неправильно трактовано и министерство не собирается регулировать стандарты новостей. В то же время ведомство готовится ввести понятие "опасной информации".
Ранее в субботу президент Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о урегулировании СМИ, в том числе о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ.
"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникало из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах министерства. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества", - написал Бородянский в Facebook.
Министр при этом отметил, что ведомство планирует "ввести понятие "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", что очень важно в условиях информационной войны с Россией и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором".
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"Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и так далее, вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии с тем видом контента, к которому относится информация. Это часть надлежащего информирования граждан и реализации их права на информацию", - продолжил он.
Бородянский также заявил, что в странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправление и саморегулирование, вопрос стандартов решен кодексами, за соблюдением которых следит профессиональное сообщество.
"В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть государство не заходит на территорию, которой оно не должна регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования", - добавил глава министерства.
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