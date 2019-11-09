Путин и Эрдоган обсудили "Турецкий поток" и военное сотрудничество

"Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества, в частности, ходу реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической сфере. С удовлетворением отмечено, что в конце декабря будет введён в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток", - говорится в сообщении.