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РИА Новости

Сторонники независимости Каталонии протестуют накануне выборов в Испании

23:16 09.11.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВ Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
В Каталонии тысячи человек протестуют у здания Высшего суда
© РИА Новости / Елена Шестернина
БАРСЕЛОНА, 9 ноя – РИА Новости. Сторонники независимости Каталонии проводят акции и митинги в различных городах этого испанского автономного сообщества в день тишины накануне парламентских выборов в Испании, когда любая политическая агитация запрещена. Как объявили организаторы протестов, радикальное движение "Демократическое цунами", таким образом они хотят продемонстрировать неподчинение ЦИК.
Ориол Гонсалес, один из участников акции в Барселоне, где проходил концерт на Университетской площади, признался РИА Новости, что пойдет завтра голосовать и "ему абсолютно ясно, за кого отдать свои бюллетень". Принять участие в мероприятии в день тишины он решил, чтобы "бросить вызов центральной избирательной комиссии и политикам". Он регулярно принимает участие в акциях протеста в каталонской столице в течение последних недель – они начались после того, как Верховный суд объявил приговор каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года. При этом, заявляет Гонсалес, он собирается протестовать "пока не будет достигнута главная цель - Каталонская республика".
"Я не единственный, все здесь собрались по одним и тем же причинам. Мы верим в этот путь и наши цели ясные и твердые", - говорит он.
В концерте приняли участие известные музыканты, связанные с движением независимости. Их появление на сцене собравшиеся приветствовали скандированием "свобода!".
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Арнау Периль с 30 октября живет в палаточном городке на Университетской площади. Он рассказал, что несколько его друзей находятся под арестом (в результате беспорядков в Каталонии были помещены под арест около тридцати радикалов), а самого его задерживала полиция, что он считает "несправедливым". "Мы останемся здесь, борьба продолжается", - заверил Периль, отвечая на вопрос, как долго студенты собираются оставаться в палаточном городке.
Вечером радикальное движение Комитеты защиты республики организовало митинг под лозунгом "Мы это снова сделаем". Несколько улиц в городе перекрыты – подходы к улице Лейетана, где расположен штаб Национальной полиции в Каталонии, которая уже не раз становилась эпицентром беспорядков. Дойдя до полицейского кордона на одной из прилегающих улиц, митингующие начали забрасывать стражей правопорядка различными предметами. Митингующие скандируют "1 октября: ни забудем, ни простим!", требуют освобождения приговоренных каталонских политиков, которых они считают "политзаключенными". На одной из улиц они начали строить баррикады из мусорных контейнеров.
В течение дня в Каталонии были заблокированы несколько дорог, однако до сих пор акции – в основном "культурного характера" - проходили спокойно. "Демократическое цунами" утверждает, что в течение субботы состоялось около 300 различных мероприятий и акций.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Досрочные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября. Это будут четвертые выборы за четыре года.
В связи с выборами дополнительные силы правопорядка – представители гражданской гвардии и национальной полиции – направлены в Каталонию, где накануне и после голосования ожидаются акции протеста, сообщил ранее и.о. премьера Испании Педро Санчес.
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