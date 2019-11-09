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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

23:10 09.11.2019 (обновлено: 23:53 09.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Основной темой, которую обсуждали два лидера, стало урегулирование конфликта в Сирии. Стороны затронули вопросы реализации меморандума, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября.
"Акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства", — говорится в сообщении Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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Президенты также обменялись мнениями по ситуации в идлибской зоне деэскалации. Они подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году.
Главы государств приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября. Они отметили решающий вклад стран — гарантов Астанинского процесса в подготовку этого мероприятия и подтвердили, что будут способствовать продвижению межсирийского политического диалога.
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Еще одной важной темой разговора стали совместные проекты Москвы и Анкары в энергетике. Путин и Эрдоган, в частности, обсудили сроки ввода в эксплуатацию "Турецкого потока". Ожидается, что это произойдет до конца года.
"Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.
Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы.
На встрече 22 октября в Сочи президенты России и Турции приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. В соответствии с документом российская военная полиция и правительственные силы с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что курды завершили отвод своих вооруженных подразделений из этой зоны.
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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