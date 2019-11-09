Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Основной темой, которую обсуждали два лидера, стало урегулирование конфликта в Сирии. Стороны затронули вопросы реализации меморандума, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября.

"Акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства", — говорится в сообщении Кремля.

Президенты также обменялись мнениями по ситуации в идлибской зоне деэскалации. Они подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году.

Главы государств приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, состоявшегося в Женеве 30 октября — 1 ноября. Они отметили решающий вклад стран — гарантов Астанинского процесса в подготовку этого мероприятия и подтвердили, что будут способствовать продвижению межсирийского политического диалога.

Еще одной важной темой разговора стали совместные проекты Москвы и Анкары в энергетике. Путин и Эрдоган, в частности, обсудили сроки ввода в эксплуатацию "Турецкого потока". Ожидается, что это произойдет до конца года.

"Проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран согласовали график предстоящих контактов на высшем уровне.

Девятого октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы.