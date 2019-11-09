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РИА Новости

Институт в Лионе лишил должности подозреваемого в убийстве доцента Соколова

22:46 09.11.2019
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© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов лишён должности члена научного совета Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе. Об этом говорится в коммюнике института.
"Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступление, предположительно совершенное Олегом Соколовым", - говорится в коммюнике.
"Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши соболезнования семье жертвы", - говорится в заявлении научного заведения.
Ранее адвокат Соколова сообщил, что подозреваемый в убийстве женщины в квартире на набережной Мойки в Петербурге, оформил явку с повинной и признался в содеянном.
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Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже сообщалось, что мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, уточнил источник.
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Олег Соколов - историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетЛионСанкт-ПетербургПроисшествия
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