В союзе журналистов Украины назвали "драконовским" указ Зеленского о СМИ

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "драконовским" указ президента Владимира Зеленского о разработке законопроекта по урегулированию деятельности СМИ на Украине.
Ранее Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ.
"Драконовские поправки в том виде, как они озвучиваются отдельными представителями власти, это точно не о "реформах" и не об "укреплении государства", как говорится в названии указа. По крайней мере, пока законы у нас не регулируют "требования к стандартам новостей", мы имеем право на такие оценки", - написал Томиленко в Facebook.
По его словам, действующее законодательство уже позволяет правоохранительным органам бороться с недостоверной информацией, а "изменения к информационному законодательству должны проходить через широкие публичные дискуссии".