Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T22:20Z
https://ria.ru/20191109/1560764796.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/19/1560081923_0:463:2818:2048_1036x0_80_0_0_d45a4467864c0b01635609816f7bf71a.jpg
РИА Новости

Водолазы ищут в Мойке останки предполагаемой жертвы доцента СПбГУ

22:20 09.11.2019
1921
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Поисково-спасательную службу Санкт-Петербурга привлекали к работам в связи с расследованием уголовного дела о жестоком убийстве женщины, по подозрению в котором задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, жертва убийства, бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко, являлась его возлюбленной. Они жили вместе в квартире Соколова на набережной Мойки, где потом было обнаружено тело женщины, сообщал источник.
Петропавловская крепость
Вчера, 19:35Радио Sputnik
Расчленивший аспирантку историк хотел уйти из жизни в мундире Наполеона
"Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга сегодня привлекалась по заявке полиции, проводились водолазные спуски. На темное время суток работы остановлены. Если завтра поступит заявка, то работы продолжатся", - рассказали в комитете.
Ранее адвокат Александр Почуев сообщил РИА Новости, что Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Ранее ряд СМИ сообщил, что вечером в субботу в реке Мойка нашли останки Анастасии Ещенко. Якобы водолазы подняли на поверхность черные пакеты. Предположительно, это ноги молодой женщины.
Фестиваль Ночь пожирателей рекламы 2010 в Москве
Вчера, 18:25Сказано в эфире
"Гоблин" рассказал об увлечениях подозреваемого в убийстве аспиранткиСледователи задержали по подозрению в убийстве 63-летнего доцента Олег Соколова из Петербурга, мужчина уже дает показания. В эфире радио Sputnik блогер, друг преподавателя Дмитрий Пучков ("Гоблин") рассказал об увлечениях ученого.
Олег Соколов - историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года — доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии.
Соколов является одним из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Под его руководством создано Общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет военно-исторические клубы 52 регионов страны.
В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного Легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
Российский историк Олег Соколов
Вчера, 18:58РИА Новости
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
010813
Обсудить 0
Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Российский историк Олег Соколов
Институт в Лионе лишил должности подозреваемого в убийстве доцента Соколова
Российский историк Олег Соколов
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ оформил явку с повинной
Историк Олег Соколов
В РВИО открестились от подозреваемого в убийстве историка Олега Соколова
Российский историк Олег Соколов
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался о профессоре ВШЭ, назвавшем русский язык "убогим"
Детские игрушки
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Президент Украины Владимир Зеленский
В союзе журналистов Украины назвали "драконовским" указ Зеленского о СМИ
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
Нетребко прервала гастроли ради участия в юбилейном концерте Пахмутовой
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Более 300 человек эвакуировали из ТЦ "Смоленский пассаж" в Москве
Российский историк Олег Соколов
"Связь не скрывали": что известно об убийстве студентки и доценте СПбГУ
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
В СПбГУ прокомментировали сообщение о подозреваемом в убийстве доценте вуза
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время брифинга в Киеве. 25 июня 2019
В ДНР посоветовали поверенному США внимательнее читать Минские соглашения
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Вице-премьер Украины призвал "научиться жить" рядом с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния