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РИА Новости

В РВИО открестились от подозреваемого в убийстве историка Олега Соколова

21:32 09.11.2019
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© Санкт-Петербургский государственный университетИсторик Олег Соколов
Историк Олег Соколов
© Санкт-Петербургский государственный университет
Историк Олег Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, не является членом Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом "Газете.ru" сообщила советница главы организации Ирина Казначеева.
Она добавила, что впервые слышит имя историка.
"Когда написали об этом, я не поняла, каким образом его привязали к РВИО. Мы хотим разобраться, что это такое", — добавила она.
Олег Соколов входит в научный совет при РВИО. Однако, по словам Казначеевой, туда привлекают разных ученых для консолидации военных историков, которые пишут или высказываются на соответствующую тему.
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
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Дело об убийстве студентки СПбГУ

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в субботу утром из реки Мойки в центре Петербурга извлекли мужчину с рюкзаком, в котором оказались две отрубленные женские руки. Впоследствии его доставили в больницу с переохлаждением.
По информации СМИ, спасенный мужчина — это доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. При обыске в его квартире на набережной Мойки нашли "женское тело, голову и окровавленную пилу". Источник РИА Новости рассказал, что жертва — Анастасия Ещенко, она была аспиранткой Соколова.
Позднее СМИ сообщили, что убийство произошло еще 7 ноября. Мотивом преступления могло стать то, что проживавшая в квартире ученого аспирантка враждовала с его дочерями.
Сначала мужчина спрятал тело девушки у себя дома: к нему приходили гости, но ничего необычного не заметили. Ученый планировал избавиться от останков девушки и покончить с собой в костюме Наполеона.
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Анастасия Ещенко закончила СПбГУ в 2016 году и вместе с ученым работала над публикациями о личности Наполеона, а также участвовала в исторических реконструкциях, организованных Соколовым. По данным СМИ, между девушкой и преподавателем были романтические отношения.
Олег Соколов, кандидат исторических наук, известен как специалист по военной истории Франции. Он член научного совета Российского военно-исторического общества, один из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Автор многочисленных книг и статей, прежде всего о наполеоновских войнах. За научную и общественную деятельность удостоен ордена Почетного легиона.
Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
97511713
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Санкт-Петербургский государственный университетРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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