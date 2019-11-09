В РВИО открестились от подозреваемого в убийстве историка Олега Соколова

Она добавила, что впервые слышит имя историка.

"Когда написали об этом, я не поняла, каким образом его привязали к РВИО. Мы хотим разобраться, что это такое", — добавила она.

Олег Соколов входит в научный совет при РВИО. Однако, по словам Казначеевой, туда привлекают разных ученых для консолидации военных историков, которые пишут или высказываются на соответствующую тему.

Дело об убийстве студентки СПбГУ

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в субботу утром из реки Мойки в центре Петербурга извлекли мужчину с рюкзаком, в котором оказались две отрубленные женские руки. Впоследствии его доставили в больницу с переохлаждением.

По информации СМИ, спасенный мужчина — это доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. При обыске в его квартире на набережной Мойки нашли "женское тело, голову и окровавленную пилу". Источник РИА Новости рассказал, что жертва — Анастасия Ещенко, она была аспиранткой Соколова.

Позднее СМИ сообщили, что убийство произошло еще 7 ноября. Мотивом преступления могло стать то, что проживавшая в квартире ученого аспирантка враждовала с его дочерями.

Сначала мужчина спрятал тело девушки у себя дома: к нему приходили гости, но ничего необычного не заметили. Ученый планировал избавиться от останков девушки и покончить с собой в костюме Наполеона.

Анастасия Ещенко закончила СПбГУ в 2016 году и вместе с ученым работала над публикациями о личности Наполеона, а также участвовала в исторических реконструкциях, организованных Соколовым. По данным СМИ, между девушкой и преподавателем были романтические отношения.

Олег Соколов, кандидат исторических наук, известен как специалист по военной истории Франции. Он член научного совета Российского военно-исторического общества, один из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Автор многочисленных книг и статей, прежде всего о наполеоновских войнах. За научную и общественную деятельность удостоен ордена Почетного легиона.

Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.