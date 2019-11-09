Украинцы вышли на акцию к посольству Польши из-за задержания националиста

Сотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Несколько десятков человек проводят у здания польского посольства в Несколько десятков человек проводят у здания польского посольства в Киеве акцию в поддержку националиста Игоря Мазура, задержанного в Польше. Об этом сообщает агентство УНН

"Они требуют освободить Мазура, задержанного по требованию России", — говорится в сообщении.

Военные Национальной гвардии дежурят у здания диппредставительства, чтобы не допустить беспорядков.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Польше задержали сотрудника ее секретариата Игоря Мазура. По ее словам, решается вопрос об экстрадиции его в Россию.

Депутат Верховной рады Ирина Фриз, в свою очередь, заявила, что Киев должен сделать все возможное, чтобы не допустить выдачи украинского националиста Москве.

Как сообщил РИА Новости представитель польского пограничного ведомства, решение об экстрадиции Мазура в Россию будет принимать суд.

"Исходя из места задержания, это будет суд города Хелм", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что окончательное решение примет министр юстиции Польши.

Дело против Мазура в России

В феврале официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандформирований и участию в боях на стороне боевиков на Северном Кавказе.

Среди других подозреваемых — лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский, экс-премьер Арсений Яценюк и бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош.

В СК подчеркнули, что процессуальные документы направили в компетентные органы Украины.

"В свою очередь, украинская сторона по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя", — рассказала Петренко.