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РИА Новости

Украинцы вышли на акцию к посольству Польши из-за задержания националиста

21:28 09.11.2019 (обновлено: 22:41 09.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Сотрудник правоохранительных органов Украины во время акции у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Несколько десятков человек проводят у здания польского посольства в Киеве акцию в поддержку националиста Игоря Мазура, задержанного в Польше. Об этом сообщает агентство УНН.
"Они требуют освободить Мазура, задержанного по требованию России", — говорится в сообщении.
Военные Национальной гвардии дежурят у здания диппредставительства, чтобы не допустить беспорядков.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Польше задержали сотрудника ее секретариата Игоря Мазура. По ее словам, решается вопрос об экстрадиции его в Россию.
Депутат Верховной рады Ирина Фриз, в свою очередь, заявила, что Киев должен сделать все возможное, чтобы не допустить выдачи украинского националиста Москве.
Как сообщил РИА Новости представитель польского пограничного ведомства, решение об экстрадиции Мазура в Россию будет принимать суд.
"Исходя из места задержания, это будет суд города Хелм", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что окончательное решение примет министр юстиции Польши.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Вчера, 20:44РИА Новости
Аваков назвал "необоснованным" запрос России на выдачу националиста Мазура

Дело против Мазура в России

В феврале официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что ведомство получило доказательства причастности Мазура к деятельности бандформирований и участию в боях на стороне боевиков на Северном Кавказе.
Среди других подозреваемых — лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский, экс-премьер Арсений Яценюк и бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош.
В СК подчеркнули, что процессуальные документы направили в компетентные органы Украины.
"В свою очередь, украинская сторона по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя", — рассказала Петренко.
*Запрещенные в России экстремистские организации.
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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В России заочно арестовали двух украинских националистов
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МВД УкраиныПольшаКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Наверное то немногое что у России с Польшей на сегодня осталось общего, это единое мнение относительно украинских националистов
9 ноября, 21:52
Ярослав Погодин
5602020
Что-то хиловато требуют... блекло - без пузырьков с зеленкой и йодом, как-то угловато - без метания яиц и без огонька - ни одной бутылки с зажигательной смесью!
9 ноября, 22:05
Erkin Chokiev
11250000
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