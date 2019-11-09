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РИА Новости

Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским

21:25 09.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
"Скорее всего, во вторник", - ответил Трамп на вопрос журналистов о том, когда станет доступна распечатка.
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Состоявшийся в июле телефонный разговор президентов Украины и США оказался в центре скандала, который привел к началу демократами процесса импичмента Трампа. Демократы заявляют, что Трамп давил на Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
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