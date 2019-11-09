В администрации Эрдогана рассказали о его телефонном разговоре с Путиным

АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, говорится в полученном РИА Новости в субботу сообщении администрации президента Турции.
"Состоялись телефонные переговоры нашего президента с Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили приверженность сочинскому меморандуму от 22 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались также развитие двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между Россией и Турцией.
По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".