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РИА Новости
Война в Сирии

В администрации Эрдогана рассказали о его телефонном разговоре с Путиным

21:11 09.11.2019 (обновлено: 21:19 09.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АНКАРА, 9 ноя - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, говорится в полученном РИА Новости в субботу сообщении администрации президента Турции.
"Состоялись телефонные переговоры нашего президента с Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Сирии и подтвердили приверженность сочинскому меморандуму от 22 октября", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались также развитие двусторонних отношений и шаги для увеличения торгового оборота между Россией и Турцией.
По итогам переговоров глав РФ и Турции 22 октября в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, указывалось, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы вводятся с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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