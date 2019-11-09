Аваков назвал необоснованным запрос России на выдачу националиста Мазура

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Глава МВД Украины Глава МВД Украины Арсен Аваков считает необоснованным российский запрос на задержание и выдачу зампредседателя украинской националистической партии УНА-УНСО* Игоря Мазура. По его словам, Мазура обвиняют в боях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Польше задержан ее сотрудник Мазур, решается вопрос об экстрадиции в Россию. В МИД заявили, что консул уже посетил задержанного украинца, ему оказывается правовая помощь.

По мнению Авакова, российский запрос был направлен в нарушение статей 2 и 3 устава Интерпола, запрещающих необоснованное преследование и вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

МВД Украины направило соответствующие заявления в генсекретариат Интерпола и компетентные органов Польши и рассчитывает "на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела". приводит слова министра МВД Украины.

Аваков также заявил, что Россия обвиняет Мазура в том, что он в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни, в результате чего погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

В 2014 году российский СК сообщал, что члены УНА-УНСО* организовал банду, которая участвовала в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов в 1994-1995 годах. По данным российского следствия, среди руководителей этой банды был Мазур, в ее состав также входили Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош.