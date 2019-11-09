Рябков: приостановка Ираном обязательств по СВПД не выходит за рамки ДНЯО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Точечная приостановка Ираном обязательств по Точечная приостановка Ираном обязательств по СВПД не выходит за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия и соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Сегодня, когда Тегеран оказался вынужден пойти по пути точечной приостановки своих добровольных обязательств, выходящих за рамки договора о нераспространении ядерного оружия и соглашения о всеобъемлющих гарантиях, иранское руководство регулярно подтверждает принципиальную готовность вернуться к согласованным в 2015 году параметрам, писем в сжатые, разумные сроки, как только будут сняты его законные озабоченности в связи с невыполнением американцами и европейцами своей части всеобъемлющих договоренностей", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.

"МАГАТЭ подтверждает, что технически это выполнимо", - добавил он.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.