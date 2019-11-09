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РИА Новости

Аракчи назвал сфабрикованными все данные о ядерном досье Ирана

19:06 09.11.2019 (обновлено: 19:46 09.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ закрыло досье по военной составляющей ядерной программы Ирана, все появляющиеся сообщения о так называемом "ядерном досье" Тегеран считает сфабрикованными, заявил в субботу замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи.
"Если говорить о так называемом "ядерном досье", это не ядерное досье, а досье (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху. Это сфабрикованная история", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.
"Мы имели дело с возможным военным аспектом ядерной программы Ирана, это была тема серьезных переговоров, и МАГАТЭ вело свое досье по возможному военному изменению ИЯП. Мы сотрудничали с агентством, отвечали на все вопросы и комментировали все озабоченности", - пояснил Аракчи.
Он подчеркнул, что МАГАТЭ пришло к заключению, что этого военного изменения не было, "за исключением незначительных находок, которые мы не приняли".
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
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"Но Совет управляющих МАГАТЭ принял решение закрыть досье по возможному военному измерению ИЯП, и у нас нет намерений снова его открывать. Но домыслы продолжаются, в том числе с целью убить совместный всеобъемлющий план действий, надеюсь, МАГАТЭ им не поверит",- подчеркнул замглавы МИД Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
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Аббас АракчиИранВ мире
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