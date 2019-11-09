Аракчи назвал сфабрикованными все данные о ядерном досье Ирана

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ закрыло досье по военной составляющей ядерной программы Ирана, все появляющиеся сообщения о так называемом "ядерном досье" Тегеран считает сфабрикованными, заявил в субботу замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи

"Если говорить о так называемом "ядерном досье", это не ядерное досье, а досье (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху. Это сфабрикованная история", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Мы имели дело с возможным военным аспектом ядерной программы Ирана, это была тема серьезных переговоров, и МАГАТЭ вело свое досье по возможному военному изменению ИЯП. Мы сотрудничали с агентством, отвечали на все вопросы и комментировали все озабоченности", - пояснил Аракчи.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ пришло к заключению, что этого военного изменения не было, "за исключением незначительных находок, которые мы не приняли".

"Но Совет управляющих МАГАТЭ принял решение закрыть досье по возможному военному измерению ИЯП, и у нас нет намерений снова его открывать. Но домыслы продолжаются, в том числе с целью убить совместный всеобъемлющий план действий, надеюсь, МАГАТЭ им не поверит",- подчеркнул замглавы МИД Ирана.