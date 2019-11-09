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РИА Новости

СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

18:58 09.11.2019 (обновлено: 21:50 09.11.2019)
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© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
Российский историк Олег Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Убийство девушки в квартире на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего спрятал труп, сообщает издание 47news.
Сообщается, что историк хотел покончить с собой после того, как избавится от тела своей ученицы. Он рассказал следствию, что собирался надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он хотел взять письмо с объяснением мотивов совершенного преступления, а дома намеревался оставить завещание.
По предварительным данным, мотивом убийства могло стать то, что проживавшая в квартире ученого жертва с неприязнью относилась к двум его дочерям.
По информации портала, в пятницу Соколов принимал в квартире гостей. К этому моменту Ещенко уже была мертва. Мужчина спрятал ее тело у себя дома, и гости ничего необычного не заметили.
Анастасия Ещенко окончила СПбГУ три года назад и затем вместе с ученым работала над публикациями о личности Наполеона, а также участвовала в исторических реконструкциях, организованных Соколовым. Между девушкой и преподавателем были романтические отношения, сообщает портал.
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Вчера, 14:47РИА Новости
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Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в субботу утром из реки в центре Петербурга извлекли мужчину с рюкзаком, в котором оказались две отрубленные женские руки. Впоследствии его доставили в больницу с переохлаждением.
По информации СМИ, спасенный мужчина — доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. При обыске в его квартире на набережной Мойки нашли "женское тело, голову и окровавленную пилу". Источник РИА Новости сообщил, что жертва — Анастасия Ещенко, она была аспиранткой Соколова.
Официальным подтверждением этих данных РИА Новости пока не располагает.
Ирина с ребенком
10 октября, 08:00Специальный репортаж
"Бросился с топором". Истории женщин, сбежавших от своих мучителей
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
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