СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. в квартире на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета 47news . Убийство девушки в квартире на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу Анастасию Ещенко, после чего спрятал труп, сообщает издание

Сообщается, что историк хотел покончить с собой после того, как избавится от тела своей ученицы. Он рассказал следствию, что собирался надеть мундир Наполеона и казнить себя в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он хотел взять письмо с объяснением мотивов совершенного преступления, а дома намеревался оставить завещание.

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По предварительным данным , мотивом убийства могло стать то, что проживавшая в квартире ученого жертва с неприязнью относилась к двум его дочерям.

По информации портала, в пятницу Соколов принимал в квартире гостей. К этому моменту Ещенко уже была мертва. Мужчина спрятал ее тело у себя дома, и гости ничего необычного не заметили.

Анастасия Ещенко окончила СПбГУ три года назад и затем вместе с ученым работала над публикациями о личности Наполеона, а также участвовала в исторических реконструкциях, организованных Соколовым. Между девушкой и преподавателем были романтические отношения, сообщает портал

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в субботу утром из реки в центре Петербурга извлекли мужчину с рюкзаком, в котором оказались две отрубленные женские руки. Впоследствии его доставили в больницу с переохлаждением.

По информации СМИ, спасенный мужчина — доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. При обыске в его квартире на набережной Мойки нашли "женское тело, голову и окровавленную пилу". Источник РИА Новости сообщил, что жертва — Анастасия Ещенко, она была аспиранткой Соколова.