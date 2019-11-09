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РИА Новости

Зеленский поручил разработать проект, запрещающий россиянам владеть СМИ

17:53 09.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Киев планирует запретить россиянам владеть украинскими СМИ
КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о урегулировании СМИ, в том числе о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Указ опубликован на сайте глав государства.
Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство разрабатывает законопроекты, регулирующие информационное пространство и ужесточающие ответственность за фейковые новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:58Радио Sputnik
Зеленский распорядился о неотложных мерах по проведению реформ на Украине
Как говорится в тексте указа "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", кабмину поручено до 31 декабря разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты по урегулированию деятельности СМИ.
"Предусмотрев (в законопроектах), в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине", - говорится в тексте указа.
Кроме того, должно быть предусмотрено усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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