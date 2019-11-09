Зеленский поручил разработать проект, запрещающий россиянам владеть СМИ

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекты о урегулировании СМИ, в том числе о стандартах для новостей, о борьбе с фейками и о запрете россиянам владеть украинскими СМИ. Указ опубликован на сайте глав государства.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство разрабатывает законопроекты, регулирующие информационное пространство и ужесточающие ответственность за фейковые новости.

Как говорится в тексте указа "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", кабмину поручено до 31 декабря разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроекты по урегулированию деятельности СМИ.

"Предусмотрев (в законопроектах), в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине", - говорится в тексте указа.