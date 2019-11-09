Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки

"Жертвой убийства стала выпускница истфака СПбГУ Анастасия Ещенко 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Петербуржец, в чьем рюкзаке нашли отрубленные руки, находится в больнице

Петербуржец, в чьем рюкзаке нашли отрубленные руки, находится в больнице

По его словам, девушка была аспирантом вуза, изучала историю нового и новейшего времени.