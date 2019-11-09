Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T17:55Z
https://ria.ru/20191109/1560757887.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки

17:38 09.11.2019 (обновлено: 17:55 09.11.2019)
90276
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Жертвой убийства, в совершении которого подозревается доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов, стала выпускница вуза Анастасия Ещенко, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве.
"Жертвой убийства стала выпускница истфака СПбГУ Анастасия Ещенко 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 17:02РИА Новости
Петербуржец, в чьем рюкзаке нашли отрубленные руки, находится в больнице
По его словам, девушка была аспирантом вуза, изучала историю нового и новейшего времени.
Также, по словам источника, Ещенко и Соколов вместе написали несколько научных работ.
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в субботу утром из реки в центре Петербурга был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением, в чьем рюкзаке оказались две отрубленные женские руки.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", извлеченным из воды мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. По данным издания, при обыске в его квартире на набережной Мойки обнаружены "женское тело, голова и окровавленная пила".
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
1511263613139
Обсудить 23
Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
И такой вот, блин горелый, психопат и убийца, бросил тень на все структуры, членом коих является. Истфак, да и весь Универ, опозорил - раз. Нанёс оскорбление всем остальным кавалерам ордена Почётного Легиона и лично президенту Франции как его Великому магистру - два. Замарал честь РВИО и вообще реконструкторского движения - три. Ну, ушлепанец...
9 ноября, 18:18
Андрей Б.
2971004
Я думаю, что тут замешана любовь-морковь!
9 ноября, 17:59
Pavlik Mavlik
13300010
Рекомендуем
Российский историк Олег Соколов
СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Александра Пахмутова, Николай Добронравов
Путин отметил вклад Пахмутовой в развитие отечественной культуры
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге задержали мужчину с отрубленными женскими руками в рюкзаке
Эльмар Багдасарян и Мара Багдасарян, прибывшей на обязательные работы в ГБУ Жилищник
Багдасарян планирует отсудить сто миллионов рублей за лишение гражданства
Российский историк Олег Соколов
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ оформил явку с повинной
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
В Сети обсуждают высказывания Чубайса в фильме об СССР
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
В СПбГУ прокомментировали сообщение о подозреваемом в убийстве доценте вуза
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
ДТП с участием Виктора Бубенкова
Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Прохожие на улице Ильинке в Москве
"Общество потребления". В Минздраве назвали причины убыли населения
Автомобиль скорой помощи
Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поручил разработать проект, запрещающий россиянам владеть СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти от лесных пожаров всех
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния