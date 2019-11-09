Установлена личность убитой петербургским преподавателем девушки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Жертвой убийства, в совершении которого подозревается доцент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Олег Соколов, стала выпускница вуза Анастасия Ещенко, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве.
"Жертвой убийства стала выпускница истфака СПбГУ Анастасия Ещенко 1995 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, девушка была аспирантом вуза, изучала историю нового и новейшего времени.
Также, по словам источника, Ещенко и Соколов вместе написали несколько научных работ.
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в субботу утром из реки в центре Петербурга был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением, в чьем рюкзаке оказались две отрубленные женские руки.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", извлеченным из воды мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. По данным издания, при обыске в его квартире на набережной Мойки обнаружены "женское тело, голова и окровавленная пила".
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.