Петербуржец, в чьем рюкзаке нашли отрубленные руки, находится в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Олег Соколов, которого СМИ называют преподавателем СПбГУ и подозреваемым в жестоком убийстве женщины, в настоящее время остается в Мариинской больнице.
"Соколов госпитализирован сегодня утром, он сейчас в больнице", - сообщили РИА Новости в справочной службы по состоянию пациентов Мариинской больницы.
Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже сообщалось, что мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", подозреваемый в убийстве может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, в чьей квартире, по данным издания, обнаружены при обыске "женское тело, голова и окровавленная пила". По предварительным данным, которые приводит "Фонтанка", жертвой убийства стала бывшая ученица доцента Анастасия Ещенко.
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.