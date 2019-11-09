Петербуржец, в чьем рюкзаке нашли отрубленные руки, находится в больнице

"Соколов госпитализирован сегодня утром, он сейчас в больнице", - сообщили РИА Новости в справочной службы по состоянию пациентов Мариинской больницы.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже сообщалось, что мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.