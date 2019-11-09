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РИА Новости

СК начал проверку после гибели на пожаре главы района в Смоленской области

16:54 09.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Смоленской области начал проверку после смерти главы Холм-Жирковского района Олега Макарова, который погиб, помогая соседям тушить пожар, сообщает СУСК по региону.
По данным СК, вечером в пятницу при тушении пожара в одном из домов поселка Холм-Жирковский погиб глава района Олег Макаров.
"По данному факту следственными органами следственного управления по области инициировано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
Вчера, 14:25РИА Новости
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