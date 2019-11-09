СК начал проверку после гибели на пожаре главы района в Смоленской области

По данным СК, вечером в пятницу при тушении пожара в одном из домов поселка Холм-Жирковский погиб глава района Олег Макаров.

"По данному факту следственными органами следственного управления по области инициировано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.