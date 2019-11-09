СК начал проверку после гибели на пожаре главы района в Смоленской области

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следователи в Смоленской области начал проверку после смерти главы Холм-Жирковского района Олега Макарова, который погиб, помогая соседям тушить пожар, сообщает СУСК по региону.
По данным СК, вечером в пятницу при тушении пожара в одном из домов поселка Холм-Жирковский погиб глава района Олег Макаров.
"По данному факту следственными органами следственного управления по области инициировано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.