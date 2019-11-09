Горбачев назвал виновных в распаде СССР

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.
"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", — заявил Горбачев.
Он добавил, что осознавал возможные риски перестройки, однако все руководство страны понимало, что изменения необходимы.
"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", — пояснил последний советский лидер.
Он подчеркнул, что не жалеет о перестройке, но признает, что на пути реформ были ошибки и промахи, а также выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.
19 августа 2016, 10:18РИА НовостиПолитики вспоминают путч: все было опереточно, последствия катастрофичныАвгустовский путч 1991 года помешал подписанию нового союзного договора, который помог бы сохранить СССР в обновленном виде, тем не менее, августовские события сделали распад Советского Союза неизбежным, считают политики и эксперты.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За тогда высказались 76,4 процента принявших участие в голосовании. На основании итогов референдума весной — летом 1991 года появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.