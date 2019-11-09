Горбачев назвал виновных в распаде СССР

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывший президент Советского Союза Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР . Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.

"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", — заявил Горбачев.

Он добавил, что осознавал возможные риски перестройки, однако все руководство страны понимало, что изменения необходимы.

"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", — пояснил последний советский лидер.

Он подчеркнул, что не жалеет о перестройке, но признает, что на пути реформ были ошибки и промахи, а также выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.

Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.