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РИА Новости

СК задержал петербуржца, в чьем рюкзаке нашли отрубленные руки

15:55 09.11.2019 (обновлено: 17:45 09.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи задержали по подозрению в убийстве мужчину, в чьем рюкзаке обнаружили две отрубленные женские руки, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
"В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", подозреваемым в убийстве может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, в чьей квартире, по данным издания, обнаружены при обыске "женское тело, голова и окровавленная пила".
Администрация Петербургского университета сообщила, что вуз шокирован известием о подозреваемом в убийстве доценте и выражает соболезнования родным и близким погибшей.
По предварительным данным, которые приводит "Фонтанка", жертвой убийства стала бывшая ученица доцента Анастасия Ещенко.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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Убийство девушки доцентом СПбГУСУ СК РФ по Санкт-ПетербургуСледственный комитет РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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