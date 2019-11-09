СК задержал петербуржца, в чьем рюкзаке нашли отрубленные руки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Следователи задержали по подозрению в убийстве мужчину, в чьем рюкзаке обнаружили две отрубленные женские руки, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело после того, как из реки Мойки был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет.
"В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", подозреваемым в убийстве может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, в чьей квартире, по данным издания, обнаружены при обыске "женское тело, голова и окровавленная пила".
Администрация Петербургского университета сообщила, что вуз шокирован известием о подозреваемом в убийстве доценте и выражает соболезнования родным и близким погибшей.
По предварительным данным, которые приводит "Фонтанка", жертвой убийства стала бывшая ученица доцента Анастасия Ещенко.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.