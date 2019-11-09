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РИА Новости

МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

15:24 09.11.2019 (обновлено: 03:27 10.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Москва рассчитывает, что Международный суд ООН учтет ее позицию и оставит без удовлетворения претензии Киева, говорится в заявлении российского МИД.
В ведомстве подчеркнули, что суд отклонил одно из ключевых требований украинской стороны, в соответствии с которым Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как "государство — спонсор терроризма на Украине". Но суд также проигнорировал и некоторые возражения с российской стороны.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
8 ноября, 20:00Радио Sputnik
Взялись за дело. Суд в Гааге признал свою юрисдикцию в споре РФ и Украины
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.

Дело "Украина против Российской Федерации"

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года. В частности, Киев обвинил Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар.
В апреле того же года суд отказался удовлетворить требование Украины о временных мерах в отношении России в рамках иска по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но частично удовлетворил позицию Киева по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. Летом этого года на предварительных слушаниях Москва представила свои возражения, заявив, что иск Украины не подпадает под юрисдикцию суда.
Здание Международного суда ООН в Гааге
3 июня, 13:52Радио Sputnik
"Реинкарнация ситуации". В суде ООН проходят слушания по иску Украины к РоссииРоссия призвала суд ООН отклонить иск Украины по международным конвенциям. Как отметила в эфире радио Sputnik юрист, политолог Кира Сазонова, выбор украинской стороны именно этого суда для подачи иска к России выглядит забавно.
Кроме того, МИД отмечал, что Киев не выполнил в полной мере обязательные процессуальные условия, которые должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН: не пытался решить возникшие разногласия посредством переговоров или арбитража, а также проигнорировал необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации.
По мнению России, позиция Украины, попытавшейся обойти предварительные условия для подачи иска, может нанести ущерб Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Российские представители обращались к суду с просьбой вынести решение, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, так как та не представила "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения".
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Ситуация на УкраинеМИД РФМеждународный суд ООНООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Гаага? Суд? Это там, где бессовестно судили сербов? Давно пора отправить такие суды в дальнее эротическое путешествие. И подальше.
9 ноября, 16:44
Alex Carev
31000609
В европейских судах Россия всегда будет обвиняемой стороной. Игнорировать такие "суды"...
9 ноября, 16:43
Константин Иванов
249103011
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