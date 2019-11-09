В СПбГУ прокомментировали сообщение о подозреваемом в убийстве доценте вуза

"В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", — сообщили в пресс-службе.

По информации интернет-газеты "Фонтанка", извлеченным из воды мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. По данным издания, при обыске в его квартире на набережной Мойки обнаружены "женское тело, голова и окровавленная пила". "Фонтанка" отмечала, что "личность погибшей устанавливается, есть версия, что это родственница Соколова".