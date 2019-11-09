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РИА Новости

В СПбГУ прокомментировали сообщение о подозреваемом в убийстве доценте вуза

14:47 09.11.2019 (обновлено: 18:23 09.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Администрация Санкт-Петербургского госуниверситета шокирована известием о подозреваемом в убийстве доценте вуза и выражает соболезнования родным и близким погибшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", — сообщили в пресс-службе.
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в субботу утром из реки в центре Петербурга был извлечен мужчина, впоследствии доставленный в больницу с переохлаждением, в чьем рюкзаке оказались две отрубленные женские руки.
По информации интернет-газеты "Фонтанка", извлеченным из воды мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. По данным издания, при обыске в его квартире на набережной Мойки обнаружены "женское тело, голова и окровавленная пила". "Фонтанка" отмечала, что "личность погибшей устанавливается, есть версия, что это родственница Соколова".
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости пока не располагает.
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