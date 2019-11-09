В ДНР заявили, что отведут подразделения из района Петровского за сутки

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов

ПЕТРОВСКОЕ (Донецкая область), 9 ноя - РИА Новости. Подразделения ополчения самопровозглашенной Подразделения ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики смогут в течение суток покинуть участок разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское, сказал журналистам руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов

"На отвод подразделений, согласно графику, отводится трое суток... Подразделения с нашей стороны не значительные, мы можем уложиться в одни сутки. С украинской стороны запросили все трое суток на проведение данных мероприятий ", - сказал он.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики начала отвод сил на участке у линии соприкосновения в Донбассе в районе поселка Петровское, передал ранее корреспондент РИА Новости.

Перед этим ополченцы ДНР и украинские силовики запустили сигнальные ракеты, сообщая о готовности приступить к отводу.

На месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находятся руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.