Смоленский депутат рассказал о погибшем при пожаре главе района

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров, который погиб ночью, помогая соседям тушить пожар, был умным, талантливым, честным и ответственным человеком и руководителем, его все уважали, рассказал РИА Новости председатель районного Совета депутатов Ашот Егикян.
Ранее губернатор региона Алексей Островский написал в Twitter, что Макаров скончался при тушении пожара в чужом частном доме. Глава региона назвал погибшего замечательным человеком и отличным главой. Олег Макаров родился в 1959 году в Сафоново Смоленской области. Главой района он стал в августе 2014 года.
По данным ГУ МЧС по региону, пожар в двухквартирном жилом доме начался в десятом часу вечера пятницы.
"Увидев огонь, не задумываясь ни секунды, на помощь соседям бросился Олег Петрович Макаров… который проживал напротив горящего дома. Он самоотверженно приступил к тушению пожара подручными средствами и помогал выносить имущество, но в какой-то момент почувствовал себя плохо", - говорится в сообщении. Очевидцы пожара на личном автомобиле доставили его с места пожара без признаков жизни в приемное отделение ЦРБ, где врачи зафиксировали его смерть.
Отмечается, что жильцы дома при пожаре не пострадали. В результате случившегося огнем уничтожена кровля дома, квартиры выгорели изнутри по всей площади. Причины пожара в настоящее время устанавливаются специалистами.
По словам Егикяна, близкие и знакомые Макарова до их пор не могут прийти в себя от случившегося. У погибшего остались жена, двое сыновей-студентов и две дочери – одна работает юристом, другая врачом.
"Он был очень умный, талантливый руководитель, интеллигентный человек, честный, ответственный. Его все уважали. За пять лет, что он работал главой, он решил такие проблемы, которые не решали годами. В частности, проблему водоснабжения в районном центре. Наш поселок за последние два года преобразился, благоустроился: дороги процентов на 70 в асфальте за два года, чистота, порядок", - рассказал собеседник.
Кроме работы у Макарова была еще одна страсть – лес. Он любил ходить за грибами и ягодами, просто гулять в лесу.
"Похороны пройдут завтра. Отпевание в 11.00, потом траурный митинг перед администрацией. И повезем хоронить в Сафоновский район, откуда он родом, он всегда хотел быть похороненным рядом с мамой", - сказал Егикян.
Губернатор региона написал на своей странице в Facebook, что обязательно примет участие в прощании с погибшим.