Смоленский депутат рассказал о погибшем при пожаре главе района

"Он был очень умный, талантливый руководитель, интеллигентный человек, честный, ответственный. Его все уважали. За пять лет, что он работал главой, он решил такие проблемы, которые не решали годами. В частности, проблему водоснабжения в районном центре. Наш поселок за последние два года преобразился, благоустроился: дороги процентов на 70 в асфальте за два года, чистота, порядок", - рассказал собеседник.