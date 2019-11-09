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РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину с отрубленными женскими руками в рюкзаке

13:47 09.11.2019 (обновлено: 21:35 09.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Из реки в центре Санкт-Петербурга вытащили мужчину, в рюкзаке у которого оказались отрубленные женские руки, сообщает петербургское управление Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел на набережной Мойки. Мужчину 1959 года рождения спасли из воды, а при осмотре обнаружили у него в рюкзаке две женские руки и травматический пистолет.
Мужчину доставили в больницу с переохлаждением. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего.
Кроме того, решается вопрос об аресте, но подозреваемый пока остается в больнице.
Как пишет интернет-газета "Фонтанка", извлеченным из воды мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов. По данным издания, во время обыска в его квартире на набережной Мойки нашли женское тело, голову и окровавленную пилу.
"Личность погибшей устанавливается, есть версия, что это родственница Соколова", — пишет "Фонтанка".
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
В пресс-службе СПбГУ заявили, что шокированы известиями о подозреваемом в убийстве доценте, и выразили соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Позже источник в силовом ведомстве рассказал РИА Новости, что жертвой убийства стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. По его словам, она изучала историю нового и новейшего времени и вместе с Соколовым написала несколько научных работ.
Олег Соколов, кандидат исторических наук, известен как специалист по военной истории Франции. Он член научного совета Российского военно-исторического общества, один из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Автор многочисленных книг и статей, прежде всего о наполеоновских войнах. За научную и общественную деятельность удостоен ордена Почетного легиона.
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Олег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСледственный комитет РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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Идиотизм крепчает.
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Сергей
2600102
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