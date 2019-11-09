"Джокер" может стать самым прибыльным фильмом в истории

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.

Согласно исследованию издания после пяти недель в прокате драма заработала 953 миллиона долларов. Предполагается, что за эти выходные картина принесет еще несколько миллионов. Тогда сборы могут составить более 957 миллионов долларов.

Такая сумма будет в 15,3 раза больше производственного бюджета в 62,5 миллиона долларов, что позволит "Джокеру" опередить "Маску" (1994 год) с Джимом Керри (комедия заработала 351 миллион долларов, что стало в 15,2 раза больше первоначального бюджета в 23 миллиона долларов).

Дальше в отчете приводятся данные о прибыли других картин, основанных на книгах Marvel и DC, так у "Венома" (2018 год) с Томом Харди кассовые сборы были 854 миллиона долларов при бюджете в 90 миллионов долларов, а "Бэтмен" Тима Бертона в 1989 году собрал 411 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.

© New Line Cinema (1994) Кадр из фильма "Маска" 1 из 5 Кадр из фильма "Маска" © New Line Cinema (1994) © Columbia Pictures Corporation (2018) Кадр из фильма "Веном" 2 из 5 Кадр из фильма "Веном" © Columbia Pictures Corporation (2018) © Warner Bros. (1989) Кадр из фильма "Бэтмен" 3 из 5 Кадр из фильма "Бэтмен" © Warner Bros. (1989) © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "Богемская рапсодия". 4 из 5 Кадр из фильма "Богемская рапсодия". © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ © Фото : WDSSPR Кадр из мультфильма "Король Лев в 3D" 5 из 5 Кадр из мультфильма "Король Лев в 3D" © Фото : WDSSPR 1 из 5 Кадр из фильма "Маска" © New Line Cinema (1994) 2 из 5 Кадр из фильма "Веном" © Columbia Pictures Corporation (2018) 3 из 5 Кадр из фильма "Бэтмен" © Warner Bros. (1989) 4 из 5 Кадр из фильма "Богемская рапсодия". © Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ 5 из 5 Кадр из мультфильма "Король Лев в 3D" © Фото : WDSSPR

Приятным бонусом для создателей "Джокера" уже стал тот факт, что психологическая драма заняла третье место в списке фильмов, чьи сборы превысили 900 миллионов долларов при небольшом бюджете.