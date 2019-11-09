"Джокер" может стать самым прибыльным фильмом в истории

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
Согласно исследованию издания после пяти недель в прокате драма заработала 953 миллиона долларов. Предполагается, что за эти выходные картина принесет еще несколько миллионов. Тогда сборы могут составить более 957 миллионов долларов.
Такая сумма будет в 15,3 раза больше производственного бюджета в 62,5 миллиона долларов, что позволит "Джокеру" опередить "Маску" (1994 год) с Джимом Керри (комедия заработала 351 миллион долларов, что стало в 15,2 раза больше первоначального бюджета в 23 миллиона долларов).
Дальше в отчете приводятся данные о прибыли других картин, основанных на книгах Marvel и DC, так у "Венома" (2018 год) с Томом Харди кассовые сборы были 854 миллиона долларов при бюджете в 90 миллионов долларов, а "Бэтмен" Тима Бертона в 1989 году собрал 411 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.
© New Line Cinema (1994)Кадр из фильма "Маска"
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Кадр из фильма "Маска"
© New Line Cinema (1994)
© Columbia Pictures Corporation (2018)Кадр из фильма "Веном"
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Кадр из фильма "Веном"
© Columbia Pictures Corporation (2018)
© Warner Bros. (1989)Кадр из фильма "Бэтмен"
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Кадр из фильма "Бэтмен"
© Warner Bros. (1989)
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия".
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Кадр из фильма "Богемская рапсодия".
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
© Фото : WDSSPRКадр из мультфильма "Король Лев в 3D"
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Кадр из мультфильма "Король Лев в 3D"
© Фото : WDSSPR
1 из 5
Кадр из фильма "Маска"
© New Line Cinema (1994)
2 из 5
Кадр из фильма "Веном"
© Columbia Pictures Corporation (2018)
3 из 5
Кадр из фильма "Бэтмен"
© Warner Bros. (1989)
4 из 5
Кадр из фильма "Богемская рапсодия".
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
5 из 5
Кадр из мультфильма "Король Лев в 3D"
© Фото : WDSSPR
Приятным бонусом для создателей "Джокера" уже стал тот факт, что психологическая драма заняла третье место в списке фильмов, чьи сборы превысили 900 миллионов долларов при небольшом бюджете.
На первом месте — "Богемская рапсодия" (2018 год) с Рами Малеком (905 миллионов долларов при бюджете в 52 миллиона долларов), на втором — мультфильм "Король Лев" 1994 года (968 миллиона долларов при бюджете в 55 миллионов долларов).
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