Почти 65% жителей ДНР и ЛНР считают, что регион должен стать частью России

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Почти 65% жителей самопровозглашенных Почти 65% жителей самопровозглашенных Донецкой Луганской народных республик считают, что эти территории должны стать частью России, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели", 64,3% жителей ЛНР и ДНР видят эту часть Донбасса в составе России. Из них 50,9% считают, что нынешние территории самопровозглашенных республик должны стать частью России, еще 13,4% — "частью России, но с особым статусом".

В состав Украины готовы вернуться лишь 18,5% опрошенных. "Быть частью Украины как прежде" желают 5,1% респондентов, а еще 13,4% готовы войти в Украину с особым статусом. Полной независимости хотят 16,2% респондентов.

Исследование проводилось Украинским институтом и изданием "Зеркало недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года методом интервью. Всего опрошено 1606 респондентов: 800 - в ЛНР и 806 - в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.