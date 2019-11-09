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РИА Новости

Почти 65% жителей ДНР и ЛНР считают, что регион должен стать частью России

12:42 09.11.2019
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© AP Photo / Pavlo PakhomenkoКонтрольно-пропускной пункт на границе России и Украины
Контрольно-пропускной пункт на границе России и Украины
© AP Photo / Pavlo Pakhomenko
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Почти 65% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик считают, что эти территории должны стать частью России, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.
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Согласно данным опроса, опубликованным в субботу интернет-изданием "Зеркало недели", 64,3% жителей ЛНР и ДНР видят эту часть Донбасса в составе России. Из них 50,9% считают, что нынешние территории самопровозглашенных республик должны стать частью России, еще 13,4% — "частью России, но с особым статусом".
В состав Украины готовы вернуться лишь 18,5% опрошенных. "Быть частью Украины как прежде" желают 5,1% респондентов, а еще 13,4% готовы войти в Украину с особым статусом. Полной независимости хотят 16,2% респондентов.
Исследование проводилось Украинским институтом и изданием "Зеркало недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 7 по 31 октября 2019 года методом интервью. Всего опрошено 1606 респондентов: 800 - в ЛНР и 806 - в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
Популярные комментарии
Я думаю реально их больше.
9 ноября, 12:43
Арсений Понфиленко
1300000
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