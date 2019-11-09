Во Франции вынесли приговор выходцу из Чечни, готовившему боевиков в Сирии

Сам подсудимый признал, что уехал в Сирию, где находился около трех месяцев в 2013 и 2014 годах. Однако он утверждал, что поехать в САР, чтобы найти своих братьев, а "не воевать", отмечает агентство. Тем не менее, обвинялся он в участии в боевых действиях и обучении других боевиков минированию. Турчаеву также были предъявлены обвинения в том, что он был "эмиром" джихадистской группировки.