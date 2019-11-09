Во Франции вынесли приговор выходцу из Чечни, готовившему боевиков в Сирии

ПАРИЖ, 9 ноя - РИА Новости. Специальный суд присяжных Парижа приговорил к десяти годам тюремного заключения выходца из Чечни, получившего французское гражданство 49-летего Хасанбека Турчаева, который обвинялся в том, что был "эмиром" группы джихадистов в Сирии в 2013 и 2014 годах, сообщает агентство Франс Пресс.
Турчаев, выросший в Грозном, приехал во Францию в 2002 году, получил политическое убежище, а в 2008 году был натурализован. Вместе с тем, начиная с 2005 года он был замечен французскими спецслужбами из-за его "религиозного экстремизма".
Как сообщает агентство, в 2013 году Турчаев из Страсбурга, в котором проживал, уехал в Сирию.
Сам подсудимый признал, что уехал в Сирию, где находился около трех месяцев в 2013 и 2014 годах. Однако он утверждал, что поехать в САР, чтобы найти своих братьев, а "не воевать", отмечает агентство. Тем не менее, обвинялся он в участии в боевых действиях и обучении других боевиков минированию. Турчаеву также были предъявлены обвинения в том, что он был "эмиром" джихадистской группировки.