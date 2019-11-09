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РИА Новости
Война в Сирии

Вопрос восстановления членства Сирии в ЛАГ давно назрел, заявил Лавров

12:13 09.11.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вопрос восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) давно назрел, он является неотъемлемой частью сирийского урегулирования, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Неотъемлемой частью окончательного урегулирования сирийского кризиса призвано стать возвращение Сирии в "арабскую семью". Речь идет о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств. Вопрос этот, на наш взгляд, уже давно назрел", - сказал Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".
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Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровЛига арабских государствСирия
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