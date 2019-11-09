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РИА Новости

В МИД приветствуют сохранение стабильности в Нагорном Карабахе

12:11 09.11.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
Нагорный Карабах . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия приветствует сохранение относительной стабильности на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, вопрос о его окончательном статусе относится к числу наиболее сложных, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью армянскому информагентству "Медиамакс".
"Приветствуем сохранение относительной стабильности на границе и линии соприкосновения. Полагаем, что дальнейшее снижение напряженности могло бы способствовать созданию атмосферы, благоприятствующей переговорному процессу", - сказал Лавров.
"Что касается вопроса об окончательном правовом статусе Нагорного Карабаха, то он относится к числу наиболее сложных", - подчеркнул он. По словам российского министра, "руководители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что статус должен быть определен в ходе переговоров политическим путем, на основе юридически обязывающего волеизъявления".
"Параметры этой работы, включая организационные аспекты, сторонам еще предстоит согласовать", - указал Лавров.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
Машины ОБСЕ у здания администрации президента Нагорного Карабаха в Степанакерте
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В Карабахе сообщили, что мониторинг ОБСЕ прошел без инцидентовОБСЕ провела третий мониторинг после эскалации в зоне карабахского конфликта. Сообщается, что нарушений режима огня не было зафиквировано.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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ОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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