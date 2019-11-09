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РИА Новости

ВСУ заявили о готовности начать отвод сил в районе Петровского

11:44 09.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНаблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области
Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Наблюдатели ОБСЕ и члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Украинские военные готовы в субботу в 13.00 мск начать разведение сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе, заявил в субботу начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в Петровском в Донбассе начнется 9 ноября в 13.00 мск. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова подтвердила, что республика готова приступить к отводу сил в районе Петровского в этот срок.
Станица Луганская
8 ноября, 18:18РИА Новости
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"Сегодня, 9 ноября, в 12.00 (13.00 мск) мы готовы запустить ракету в подтверждение того, что с нашей стороны есть готовность к началу разведения сил и средств, и ждать такой же ответ адекватный, зеркальный с той стороны", - приводит слова Агеева агентство УНИАН.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка.
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