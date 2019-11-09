ВСУ заявили о готовности начать отвод сил в районе Петровского

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в Петровском в Донбассе начнется 9 ноября в 13.00 мск. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова подтвердила, что республика готова приступить к отводу сил в районе Петровского в этот срок.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка.