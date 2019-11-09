Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

"Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле?" — возмутилась экс-депутат.

Ирина Фарион нередко попадает в скандалы из-за своих антироссийских высказываний. В частности, она называла русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По словам экс-депутата, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.