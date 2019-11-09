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РИА Новости

Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

11:34 09.11.2019 (обновлено: 13:32 09.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкДепутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион
Депутат от фракции Свобода Ирина Фарион
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.

"Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле?" — возмутилась экс-депутат.

Она назвала русский язык "мертвым" и предположила, что многие украинцы предпочитают говорить на нем из-за лени.
Ирина Фарион нередко попадает в скандалы из-за своих антироссийских высказываний. В частности, она называла русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По словам экс-депутата, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.
Депутат Верховной рады Украины от фракции Свобода Ирина Фарион
9 января, 15:19РИА Новости
Фарион заявила, что будет бить русскоговорящих украинцев обувью по лицу
9190534080
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Ситуация на УкраинеРусский язык в миреИрина ФарионВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
Популярные комментарии
Создается впечатление, что вся эта кампания с украинским языком тонко продуманная акция, направленная на взрывной развал украинской государственности. Больше "фарионов и фарионок"! Только так сами себя добъёте окончательно!
9 ноября, 11:59
Erkin Chokiev
1400000
Ахахах, а это вообще мой любимый персонаж сериала «Краина»:))) Ведь она наверняка на русском языке это интервью давала, эт просто сумашествие, ну в смысле прямом:)
9 ноября, 12:00
Александр Русский
1300000
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