Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
"Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле?" — возмутилась экс-депутат.
Она назвала русский язык "мертвым" и предположила, что многие украинцы предпочитают говорить на нем из-за лени.
Ирина Фарион нередко попадает в скандалы из-за своих антироссийских высказываний. В частности, она называла русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По словам экс-депутата, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.