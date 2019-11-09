СМИ сообщили подробности ЧП в Смоленской области, где погиб глава района

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Стали известны подробности гибели главы Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова при тушении пожара в одном из частных домов.
По данным портала Smol Daily, Макаров помогал соседям справиться с огнем. Мужчина резко почувствовал себя плохо, когда попытался подняться по лестнице на чердак дома.
Глава района скончался в машине по пути в больницу. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:30 8 ноября.
Олег Макаров родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 году. Главой администрации Холм-Жирковского района он стал в августе 2014-го.