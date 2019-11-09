ИГ* взяла ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане . Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 9 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на заставу на таджикско-узбекской границе, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Как сообщил ранее Госкомитета нацбезопасности Таджикистана , нападение на заставу погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе произошло рано утром 6 ноября, нападавшие были боевиками ИГ*.

По заявлению ГКНБ, боевики проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. В результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, пять были задержаны, погибли два силовика с таджикской стороны.

Пресс-центр МВД в минувшую пятницу сообщил, что среди боевиков были жители северного Таджикистана, а также женщины.

В свою очередь, министерство обороны Афганистана опровергло информацию таджикских спецслужб о том, что нападавшие проникли в Таджикистан со стороны уезда Калаи Зол афганской провинции Кундуз.