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РИА Новости

ИГ* взяла ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане

10:44 09.11.2019
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© Фото : пресс-служба МВД ТаджикистанаСотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
© Фото : пресс-служба МВД Таджикистана
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на заставу на таджикско-узбекской границе, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Как сообщил ранее Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, нападение на заставу погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе произошло рано утром 6 ноября, нападавшие были боевиками ИГ*.
По заявлению ГКНБ, боевики проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. В результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, пять были задержаны, погибли два силовика с таджикской стороны.
Пресс-центр МВД в минувшую пятницу сообщил, что среди боевиков были жители северного Таджикистана, а также женщины.
В свою очередь, министерство обороны Афганистана опровергло информацию таджикских спецслужб о том, что нападавшие проникли в Таджикистан со стороны уезда Калаи Зол афганской провинции Кундуз.
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Исламское государствоАфганистанТаджикистанБезопасностьВ мире
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