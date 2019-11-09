На номинацию в "Золотом глобусе" отобрали шесть российских фильмов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Шесть российских картин отобрали в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии Шесть российских картин отобрали в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус" , сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Экспоконтент".

Премия "Золотой глобус" ежегодно присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

"Российские фильмы отобраны в заявку в номинацию за лучший фильм на иностранном языке. В числе претендентов на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" отобраны шесть российских картин", — сказали в компании.

За попадание в номинацию будут бороться фильмы "Дылда" Кантемира Балагова, "Кадиш" Константина Фама, "Бык" Бориса Акопова, "Спасти Ленинград" Алексея Козлова, "Странники терпенья" Владимира Аленикова, "Дикая лига" Андрея Богатырева и Арта Камачо.

© Фото : пресс-служба WDSSPR Кадр из фильма "Бык" © Фото : пресс-служба WDSSPR Кадр из фильма "Бык"

"Российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды. Однако сразу шесть фильмов в заявке на "Золотой глобус" говорит о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока. И лучшее тому подтверждение — это ежегодные темпы роста продаж российского контента за рубеж, которые в последние три года превышают 20%", — сказала директор по связям с индустрией компании "Экспоконтент" Евгения Маркова. Компания выступает организатором стенда Created in Moscow на Американском кинорынке, который сейчас проходит в Санта-Монике.

По словам режиссера Константина Фама, такое большое число картин, которые будут претендовать на попадание в номинацию, свидетельствуют об успехе российского кино.

"Наш фильм "Кадиш" — первый проект на тему холокоста, который выдвигается на премию от России", — подчеркнул он. Сейчас картина представлена на российском стенде Created in Moscow на "Американском кинорынке" (American Film Market).

Режиссер добавил, что "Кадиш" будет бороться за выдвижение на премию "Оскар" за лучшую оригинальную музыку к фильму, ее написал композитор Егор Романенко.