Экс-глава департамента Ростеха подала в суд из-за публикации во "ВКонтакте"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга зарегистрировал иск экс-главы департамента госкорпорации Красносельский районный суд Петербурга зарегистрировал иск экс-главы департамента госкорпорации "Ростех" Аллы Лалетиной к пользователю соцсети "ВКонтакте" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"В иске Лалетина просит обязать ответчика удалить информацию, размещенную в сети Интернет пользователем Овчинников Александр 25 октября этого года. Требований материального характера к ответчику не предъявляется", - сообщает объединенная пресс-служба.

В иске Лалетина утверждает, что в социальной сети "ВКонтакте" пользователем "Овчинников Александр" была размещена информация: "Главу департамента "Ростеха" обвиняют в краже коллекционного вина на 1 миллион долларов".

В своих требованиях истец просит признать несоответствующим действительности, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию весь опубликованный текст в посте ответчика, запретить распространение этой информации, а в случае такого распространения обязать удалить ее.

Как уточнили в пресс-службе, к производству иск пока не принят.

Согласно информации на сайте ГК "Ростех", в апреле этого года Лалетина была назначена на должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению. Сейчас эту должность занимает Павел Осин.