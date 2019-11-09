Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-09T10:09Z
https://ria.ru/20191109/1560747091.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155137/85/1551378568_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_bf7563418005e16ed78230c1d16d49be.jpg
РИА Новости

Экс-глава департамента Ростеха подала в суд из-за публикации во "ВКонтакте"

10:09 09.11.2019
819
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Логотип социальной сети "ВКонтакте"
Логотип социальной сети ВКонтакте
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Красносельский районный суд Петербурга зарегистрировал иск экс-главы департамента госкорпорации "Ростех" Аллы Лалетиной к пользователю соцсети "ВКонтакте" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"В иске Лалетина просит обязать ответчика удалить информацию, размещенную в сети Интернет пользователем Овчинников Александр 25 октября этого года. Требований материального характера к ответчику не предъявляется", - сообщает объединенная пресс-служба.
В иске Лалетина утверждает, что в социальной сети "ВКонтакте" пользователем "Овчинников Александр" была размещена информация: "Главу департамента "Ростеха" обвиняют в краже коллекционного вина на 1 миллион долларов".
В своих требованиях истец просит признать несоответствующим действительности, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию весь опубликованный текст в посте ответчика, запретить распространение этой информации, а в случае такого распространения обязать удалить ее.
Как уточнили в пресс-службе, к производству иск пока не принят.
Согласно информации на сайте ГК "Ростех", в апреле этого года Лалетина была назначена на должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению. Сейчас эту должность занимает Павел Осин.
Приложение VK App для iPhone
4 ноября, 14:42РИА Новости
"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Также в пресс-службе судов Петербурга добавили, что ранее Хамовнический суд Москвы вынес решение по заявлению Дениса Михайлова к Лалетиной, который просил взыскать с нее 2,8 млн рублей неосновательного обогащения. В удовлетворении этого требования истцу было отказано. Как следует из публикации, которая стала предметом иска в Красносельском суде, Михайлов является владельцем дорогостоящей коллекции вина.
662404
Обсудить 3
РостехВКонтактеРоссияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Американский международный кинорынок, Лос-Анджелес, США. Архивное фото
В США на кинорынке пройдет конференция, посвященная съемкам в России
Карелия. Рускеала.
Глава района в Карелии прокомментировал скандал вокруг "отстрела" людей
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Волин рассказал, в чьих интересах принималось решение о переходе на "цифру"
Сахалин
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара
Мандарины
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Переход с аналогового на цифровое телевещание
В правительстве приняли к сведению доклад о переходе на цифровое вещание
Глава Холм-Жирковского района Смоленской Области Олег Макаров
СМИ сообщили подробности ЧП в Смоленской области, где погиб глава района
Урок информатики
Правительство одобрило выделение средств на цифровую образовательную среду
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Чат бот
Филолог назвала слова года в России
Автомобили на Крымском валу в Москве
В Москве реализовали более 400 решений по снижению аварийности на дорогах
Эльмар Багдасарян с Марой Багдасарян
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался о профессоре ВШЭ, назвавшем русский язык "убогим"
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
В Сети обсуждают высказывания Чубайса в фильме об СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Совершивший поджог аниме-студии японец выбрал филиал, где много сотрудников
04:19Японский журналист раскритиковал российские пейзажи
03:50Оппозиция в Боливии захватила государственную радиостанцию и гостелеканал
03:32Украинского журналиста в телеэфире назвали "агентом ФСБ" и схватили за ухо
03:32Исследование: россияне стали тратить больше денег в спортмагазинах
03:31Фильм "Дылда" Балагова получил приз Женевского кинофестиваля
03:30Исследование: почти 40% россиян во время обеда в офисе сидят в соцсетях
03:19В Австралии предупредили, что не смогут спасти всех от лесных пожаров
03:16Ученые предлагают создать специальный модуль для спорта и медицины на МКС
03:13Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
03:10Эксперты дали рекомендации по выбору бытовой химии
02:56Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
02:48В Приморье начался выпуск последних белух из "китовой тюрьмы"
02:30СМИ: в Мойке во время поисков предполагаемой жертвы Соколова нашли скелет
02:23В Боливии 383 человека пострадали при протестах после переизбрания Моралеса
01:59В польском Сейме задержанного украинца назвали "ветераном войны в Чечне"
01:45Saudi Aramco назвала банки-андеррайтеры своего IPO
01:42Saudi Aramco не ждет, что атаки дронов на ее объекты повлияют на бизнес
01:40Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO
01:37СМИ: Госдеп мог одобрить выделение помощи Украине без одобрения Трампа
Лента новостейМолния