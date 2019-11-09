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РИА Новости

Правительство поддержало переход на электронное лицензирование бизнеса

09:40 09.11.2019 (обновлено: 09:42 09.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаседание правительства РФ
Заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило поправки в законопроект об отказе от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и переводе их на электронное лицензирование, сообщается на сайте кабинета министров.
В начале марта текущего года Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на перевод лицензирования в электронную форму и отказ от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
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Согласно законопроекту предусматривается внедрение "реестровой модели" в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Вместо выдачи бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий. За получение выписки из такого реестра в электронной форме госпошлина взиматься не будет. При этом свободный доступ к содержащимся в таком реестре сведениям сохранится.
Кроме того, проект поправок предполагает исключение из ряда федеральных законов информации о предоставлении бумажной лицензии, а также установление единообразного порядка направления заявлений, связанных с лицензионной деятельностью.
"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона №612719-7 "О внесении изменений в ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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