В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара

По его словам, Макаров скончался вечером 8 ноября, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.

"Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович", — написал Островский.

Про данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Школьной в поселке Холм-Жирковский поступило накануне в 21:30. На месте работали четверо пожарных.

Как сообщает портал Smol Daily , Макаров помогал соседям справиться с огнем, но, когда поднимался по лестнице на чердак, резко почувствовал себя плохо.

Глава района умер в машине по пути в больницу. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.