В Смоленской области глава района погиб при тушении пожара

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара. Об этом сообщил в твиттере губернатор региона Алексей Островский.
По его словам, Макаров скончался вечером 8 ноября, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
"Очень большая потеря и для семьи, и для общества. Вечная память, дорогой и уважаемый Олег Петрович", — написал Островский.
Про данным МЧС, сообщение о пожаре на улице Школьной в поселке Холм-Жирковский поступило накануне в 21:30. На месте работали четверо пожарных.
Как сообщает портал Smol Daily, Макаров помогал соседям справиться с огнем, но, когда поднимался по лестнице на чердак, резко почувствовал себя плохо.
Глава района умер в машине по пути в больницу. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.
Олег Макаров родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 году. Главой администрации Холм-Жирковского района он стал в августе 2014-го.