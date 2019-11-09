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РИА Новости

В Казахстане при рытье котлована трех рабочих засыпало грунтом

08:08 09.11.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 9 ноя – РИА Новости. Трое рабочих оказались погребены под землей при обвале грунта в котловане в Шымкенте (на юге Казахстана), одного из них удалось спасти, два человека погибли, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
По его данным, ЧП произошло вечером в пятницу.
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"При проведении рытья котлована рабочими ТОО "ЮгСтройСервис-Н" произошел обвал земли. Под грунтом оказались три единицы техники (погрузчик, экскаватор и каток) с тремя водителями", - рассказал Нурахметов.
Прибывшие на место спасатели приступили к поискам людей. В результате из-под завала был спасен рабочий 1993 года рождения, ему назначено амбулаторное лечение, состояние оценивается как удовлетворительное.
Позже спасатели извлекли мужчин 1969 и 1965 годов рождения. "Оба рабочих скончались на месте происшествия. Тела были переданы скорой медицинской помощи. Поисково-спасательные работы продолжались около пяти часов", - сообщил представитель КЧС.
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МВД КазахстанаКазахстанВ мире
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