В Казахстане при рытье котлована трех рабочих засыпало грунтом

АЛМА-АТА, 9 ноя – РИА Новости. Трое рабочих оказались погребены под землей при обвале грунта в котловане в Шымкенте (на юге Трое рабочих оказались погребены под землей при обвале грунта в котловане в Шымкенте (на юге Казахстана ), одного из них удалось спасти, два человека погибли, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

По его данным, ЧП произошло вечером в пятницу.

"При проведении рытья котлована рабочими ТОО "ЮгСтройСервис-Н" произошел обвал земли. Под грунтом оказались три единицы техники (погрузчик, экскаватор и каток) с тремя водителями", - рассказал Нурахметов.

Прибывшие на место спасатели приступили к поискам людей. В результате из-под завала был спасен рабочий 1993 года рождения, ему назначено амбулаторное лечение, состояние оценивается как удовлетворительное.