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РИА Новости

Власти Боливии не будут вводить войска на улицы для сдерживания протестов

05:25 09.11.2019
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© REUTERS / Ueslei MarcelinoАкция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Ueslei Marcelino
БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Власти Боливии не будут вводить войска на улицы для сдерживания протестов, сообщает агентство ABI со ссылкой на министра обороны Хавьера Савалету.
"Президент Эво Моралес и наше правительство выдало распоряжение Вооруженным силам, чтобы ни при каких обстоятельствах они не проводили никаких операций ни в одном городе", - сказал он.
Министр также высказал сожаление в связи с тем, что ряд отделений полиции выражают беспокойство происходящим в стране.
Ранее целый ряд СМИ сообщили, что боливийские полицейские в трёх крупных городах: Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе - присоединились к протестам в стране, а президент Эво Моралес собрал экстренное совещание. Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах.
Протесты в Боливии вспыхнули после подсчёта голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.
Силы безопасности во время акции протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вчера, 03:52РИА Новости
В Боливии некоторые из полицейских присоединились к протестам
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