БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноя - РИА Новости. Власти Власти Боливии не будут вводить войска на улицы для сдерживания протестов, сообщает агентство ABI со ссылкой на министра обороны Хавьера Савалету.

"Президент Эво Моралес и наше правительство выдало распоряжение Вооруженным силам, чтобы ни при каких обстоятельствах они не проводили никаких операций ни в одном городе", - сказал он.

Министр также высказал сожаление в связи с тем, что ряд отделений полиции выражают беспокойство происходящим в стране.

Ранее целый ряд СМИ сообщили, что боливийские полицейские в трёх крупных городах: Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе - присоединились к протестам в стране, а президент Эво Моралес собрал экстренное совещание. Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах.

Протесты в Боливии вспыхнули после подсчёта голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день.