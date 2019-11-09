Власти Боливии не будут вводить войска на улицы для сдерживания протестов

"Президент Эво Моралес и наше правительство выдало распоряжение Вооруженным силам, чтобы ни при каких обстоятельствах они не проводили никаких операций ни в одном городе", - сказал он.
Министр также высказал сожаление в связи с тем, что ряд отделений полиции выражают беспокойство происходящим в стране.
Ранее целый ряд СМИ сообщили, что боливийские полицейские в трёх крупных городах: Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе - присоединились к протестам в стране, а президент Эво Моралес собрал экстренное совещание. Командование боливийской полиции заявляет об отсутствии бунта в ее рядах.
Протесты в Боливии вспыхнули после подсчёта голосов на выборах президента 20 октября и продолжаются по сей день.
Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.