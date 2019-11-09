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РИА Новости

Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

04:07 09.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме, соответствующий ролик опубликован на странице Офиса президента в Facebook.
Зеленский отметил, что гости форума приехали в "действительно феноменальную страну", которая является "одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".
Автопортрет. Художник Казамир Малевич
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"Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp", - заявил глава государства.
По его словам, самым большим капиталом Украины являются ее жители. "Это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество", - добавил Зеленский.
При этом он заявил, что страна является "алмазом", требующим "огранки" из реформ и инвестиций для превращения в "настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире".
Это не первое подобное высказывание со стороны политиков на Украине. Экс-президент страны Петр Порошенко также называл русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского "выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации". Также он причислял к украинскому наследию русского художника Ивана Айвазовского. А бывший глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, заявлял, что будет считать украинцем Александра Пушкина, так как великого русского поэта вдохновляли Крым и Одесса.
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23 декабря 2018, 08:00РИА Новости
Крылья империи. Какими были первые русские боевые самолеты
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
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