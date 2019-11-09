Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений. С таким утверждением выступил президент Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений. С таким утверждением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Киевском международном экономическом форуме, соответствующий ролик опубликован на странице Офиса президента в Facebook

Зеленский отметил, что гости форума приехали в "действительно феноменальную страну", которая является "одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".

"Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск. Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp", - заявил глава государства.

По его словам, самым большим капиталом Украины являются ее жители. "Это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество", - добавил Зеленский.

При этом он заявил, что страна является "алмазом", требующим "огранки" из реформ и инвестиций для превращения в "настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире".