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РИА Новости

Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы "ранит народ" этой страны

03:56 09.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с призывом ООН прекратить экономическую блокаду Кубы, который, по его словам, "ранит гордый народ" этой страны.
Генассамблея ООН одобрила в четверг резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США. Документ получил название "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы". За принятие резолюции проголосовали 187 государств, против - три (США, Бразилия, Израиль), воздержались - два (Колумбия и Украина).
"Вчерашнее голосование в ООН было отвлечением внимания, и, честно говоря, оно печально. Оно ранит гордый кубинский народ", - написал Помпео в Twitter.
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По его словам, для США было честью, что к ним присоединились "друзья из Бразилии и Израиля" в защиту прав человека на Кубе.
Помпео добавил, что потенциал Кубы не будет реализован до тех пор, пока "режим Кастро не прекратит неправильное управление экономикой и репрессии против кубинского народа".
США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
В 2015 году дипломатические отношения между странами были восстановлены, а в 2016 году президент США Барак Обама посетил Кубу. Однако с 2017 года администрация Дональда Трампа вновь стала проводить жесткий курс в отношении Острова свободы.
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Майк ПомпеоКубаООНСШАВ мире
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