Помпео: призыв ООН прекратить блокаду Кубы "ранит народ" этой страны

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с призывом ООН прекратить экономическую блокаду Кубы , который, по его словам, "ранит гордый народ" этой страны.

Генассамблея ООН одобрила в четверг резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, введенную США. Документ получил название "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы". За принятие резолюции проголосовали 187 государств, против - три (США, Бразилия, Израиль), воздержались - два (Колумбия и Украина).

"Вчерашнее голосование в ООН было отвлечением внимания, и, честно говоря, оно печально. Оно ранит гордый кубинский народ", - написал Помпео в Twitter.

По его словам, для США было честью, что к ним присоединились "друзья из Бразилии и Израиля" в защиту прав человека на Кубе.

Помпео добавил, что потенциал Кубы не будет реализован до тех пор, пока "режим Кастро не прекратит неправильное управление экономикой и репрессии против кубинского народа".

США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.