"Росатом" рассекретил приказ, запрещавший ученым ездить за рулем

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалистам, участвовавшим в создании первой советской ядерной бомбы, в те времена в целях их безопасности было строжайше запрещено управлять автомобилями, говорится в приказе 1948 года, рассекреченном госкорпорацией " Специалистам, участвовавшим в создании первой советской ядерной бомбы, в те времена в целях их безопасности было строжайше запрещено управлять автомобилями, говорится в приказе 1948 года, рассекреченном госкорпорацией " Росатом ".

"Росатом" публикует архивные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в августе будущего года. На портале "История Росатома" в специальном разделе "Российской атомной отрасли - 75 лет" выложены факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с советским атомным проектом. Многие из этих документов ранее не публиковались.

В их числе – приказ начальника штаба советской атомной промышленности, Первого главного управления (ПГУ) при Совете министров СССР Бориса Ванникова от 18 сентября 1948 года о запрете всем специалистам, занятым в атомном проекте, "вне зависимости от их положения" садиться за руль служебных автомобилей.

Кроме того, руководителям предприятий и организаций ПГУ приказом вменялось "категорически запретить всем сотрудникам подведомственного им учреждения управления служебными автомашинами и принять меры, исключающие возможность передачи шоферами управления автомашиной сотрудникам вне зависимости от их положения и наличия у них прав на вождение машин".

За передачу управления машиной шоферам угрожали судом.

Безопасности создателей атомной бомбы в СССР уделялось очень большое внимание. Ключевым специалистам, в числе которых был Лев Арцимович, запрещалось летать самолетами, этим ученым выделили персональный пассажирский железнодорожный вагон. К ним также прикреплялась охрана из числа офицеров госбезопасности.

Повод для запрета

Основанием для приказа Ванникова стало принятое тремя днями ранее решение управляющего органа советского атомного проекта - Специального комитета при Совете министров, руководимого заместителем председателя правительства Лаврентием Берией. Тогда Спецкомитет на своем заседании рассмотрел два случая ДТП с участием выдающихся ученых, занятых в создании атомного оружия. Протокол того заседания был рассекречен и обнародован ранее.

В протоколе говорилось, что в результате нарушения работниками Лаборатории №2 Академии наук СССР Игорем Панасюком и Львом Арцимовичем правил дорожного движения произошли два ДТП.

"Научный сотрудник Лаборатории №2 товарищ Панасюк взял у шофера служебной машины управление автомашиной, не имея на то права. В результате произошла авария, при которой сам товарищ Панасюк получил тяжелое ранение", - говорилось в документе. "Замдиректора Лаборатории №2 товарищ Арцимович также взялся управлять автомашиной, что привело к аварии, в результате которой сам товарищ Арцимович не пострадал лишь случайно", - отмечалось там. Спецкомитет потребовал исключить возможность повторения подобных происшествий.

Лабораторией №2 называлась организация, возглавлявшаяся Игорем Курчатовым и отвечавшая за научное руководство атомным проектом. Сейчас это Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Игорь Панасюк (1917-1972) и Лев Арцимович (1909-1973) были одними из ближайших соратников Курчатова, вместе с ним до войны сделавшими выдающиеся открытия в ядерной физике. В ходе реализации атомного проекта Панасюк сыграл большую роль в строительстве и пуске первых советских ядерных реакторов, а Арцимович – в создании электромагнитных установок для обогащения урана, а также получения лития-6, необходимого для термоядерных зарядов.

Сын Игоря Панасюка, директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Скобельцына МГУ Михаил Панасюк в беседе с РИА Новости открыл некоторые подробности ЧП 1948 года.

"Родители мне рассказывали, что это произошло на "Базе-10", - вспоминает он. "Базой-10" в то время в целях секретности называлось место расположения на Южном Урале комбината №817 - первого советского предприятия по производству оружейного плутония. Впоследствии "База-10" меняла название на Челябинск-40 и Челябинск-65, ныне город Озерск, а комбинат №817 сейчас - это "Производственное объединение "Маяк" "Росатома". Игорь Панасюк был научным руководителем первого советского реактора-наработчика плутония на заводе №817.