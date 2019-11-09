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РИА Новости

Украинский экс-министр предрек развал страны

01:25 09.11.2019 (обновлено: 01:35 09.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерУчастники акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Украина медленно, но уверенно идет по пути распада государства на мелкие части по примеру Югославии. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.
По его словам, к разделению Украины на несколько стран приведет неспособность ее руководства решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания. Бездействие властей, полагает Червоненко, способно вызвать отделение западной части государства, а именно Львова и Закарпатья. При этом, в отличие от Югославии, Украина не будет подвергаться бомбардировке, поскольку на ее территории размещены несколько АЭС, полагает Червоненко.
Политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не собирались реализовывать волю народа, проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе, а руководство страны идет на поводу у вооруженных "добровольцев", отметил экс-министр. Он добавил, что у государства должна быть "монополия на силу", иначе ситуация начинает дестабилизироваться.
Киев
24 октября, 13:40РИА Новости
Опрос показал, в чем украинцы видят наибольшую угрозу для страны
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Ситуация на УкраинеNewsOneЕвгений ЧервоненкоВерховная Рада УкраиныЮгославияУкраинаВ мире
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