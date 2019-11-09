Украинский экс-министр предрек развал страны

По его словам, к разделению Украины на несколько стран приведет неспособность ее руководства решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания. Бездействие властей, полагает Червоненко, способно вызвать отделение западной части государства, а именно Львова и Закарпатья. При этом, в отличие от Югославии, Украина не будет подвергаться бомбардировке, поскольку на ее территории размещены несколько АЭС, полагает Червоненко.