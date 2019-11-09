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РИА Новости

Правительство Европы: нас ждут проблемы. При чем тут Россия

08:00 09.11.2019 (обновлено: 09:25 09.11.2019)
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© AFP 2019 / Aris OikonomouЕврокомиссар по экономике Пьер Московиси во время пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. 7 ноября 2019
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси во время пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. 7 ноября 2019
© AFP 2019 / Aris Oikonomou
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси во время пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. 7 ноября 2019
Иван Данилов
Иван Данилов
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Еврокомиссия опубликовала прогноз экономического роста Евросоюза и пришла к выводу, что по сравнению с ситуацией трехмесячной давности все стало намного хуже, а перед Европой лежит "трудная дорога". Светлые умы "правительства Евросоюза" (именно эту функцию, по сути, выполняет Еврокомиссия) дотошно перечислили все факторы, которые негативно влияют на европейскую экономику, и что удивительно — среди этих факторов нет прямого упоминания России. Есть лишь косвенное упоминание "сделки ОПЕК + Россия" (видимо, документ был настолько серьезным, что пропаганду в него решили не вписывать),
Но зато есть США, Китай и Великобритания. Что характерно: судя по этому списку, сами брюссельские чиновники не виноваты вообще ни в одной из предстоящих трудностей.
"Экономический рост в ЕС сдерживается высоким уровнем неопределенности, связанной с торговой напряженностью, и структурными факторами, некоторые из которых являются временными, а другие более постоянными. В США циклические факторы (дополняемые неопределенностью торговой политики) представляются более актуальными. Чтобы оценить факторы, влияющие на экономический рост, необходимо различать факторы, отражающие долгосрочные тенденции (например, тенденция к снижению производительности, старение); "шоки поставок" (к примеру, торговая напряженность между США и Китаем, Brexit и временные ограничения поставок нефти); циклические особенности (например, экономический цикл в США, азиатский технологический цикл); структурные сдвиги (например, спрос на машины становится "зеленее", изменение рынка автомобилей в Китае); политические воздействия (например, ослабление налогово-бюджетного стимулирования в США); а также повышенную неопределенность, связанную с торговой политикой, Brexit и геополитическими проблемами".
Картина получается не самой приятной: Европейский континент стареет и хуже работает, от него "отвалилась" Великобритания, а США и Китай фактически ведут торговую войну с ЕС и между собой, что ломает глобальные производственные цепочки, и на это налагается дорогая (для европейцев) нефть из-за ограничений поставок (это намек на "совместное творчество" России и ОПЕК). Объективный наблюдатель добавил бы к этому списку закредитованность многих европейских стран и корпораций, а также предстоящий пенсионный кризис, ибо сокращение пенсий (которое уже запланировано на следующий год, например, в Голландии) вряд ли будет способствовать экономическому росту.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
19 октября, 08:00РИА Новости
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Важно понимать, каким образом руководители Евросоюза воспринимают окружающий мир, который им теперь представляется довольно враждебным источником проблем, причем в списке источников проблем на почетном месте стоят (вероятно, бывшие) союзники из США.
В этом контексте становится понятным внешнеполитический (а вскоре и внутриполитический) курс, который демонстрируют власти Германии и Франции. Суть схемы: единственный способ продвигать интересы Берлина и Парижа заключается в том, чтобы собрать весь Евросоюз в кулак, заткнуть рот недовольным американским подпевалам из стран Балтии, Юго-Восточной Европы и особенно Польши и потом договариваться или конфликтовать с внешним миром с позиции силы, причем не просто силы, а единой силы крупнейшего политического союза на планете.
Не все этим довольны, и главные недовольные нашлись в Польше, откуда уже несколько месяцев льется критика в адрес неформального автора этой геополитической стратегии — Эммануэля Макрона, который ответил всем варшавским недовольным со страниц британского издания The Economist. Макрон сделал сразу несколько жестких заявлений. Во-первых, он заявил, что НАТО — в коме (альтернативно его высказывание можно перевести как "у НАТО умер мозг"). Потом он подчеркнул, что Евросоюзу стоит начать думать о себе как о геополитической силе. И для того чтобы польские политики окончательно поняли его месседж, упомянул, что Европа должна восстановить отношения с Россией, даже если Польша и страны Балтии испытывают недоверие.
Стоит отметить, что за последнее время зафиксирован определенный прогресс по важным для российско-европейских отношений вопросам. Дания все-таки выдала принципиальное разрешение на прокладку "Северного потока — 2", а Еврокомиссия довольно сильно давит на Украину в плане принятия европейского энергетического законодательства, которое поможет "Газпрому" серьезно облегчить работу. Более того: контракты на поставку энергоносителей постепенно переводятся в евро вместо долларов, причем очевидно, что с обеих сторон было принято именно политическое решение о дедолларизации энергетических рынков.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
8 ноября, 10:07Радио Sputnik
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На этой неделе французский квазиофициальный источник Agence France-Presse сообщил о том, что Евросоюз (опять же под неформальным французским руководством) готовит собственную систему для карточных платежей — эдакий аналог российской системы "Мир". Причем заявленная цель этой операции, к которой правительства Евросоюза уже привлекли два десятка ведущих европейских банков, заключается в том, чтобы избавиться от доминирования американских компаний Mastercard и Visa.
Банкиры ведущих банков Евросоюза жалуются, что решение о создании европейской карточной системы и системы безналичных платежей (рабочее название: PEPSI — Pan European Payment System Initiative) является "не экономическим, а политическим". Стоит обратить внимание на то, что в российском случае дедолларизация и ликвидация карточной зависимости стали ответом на санкции США и резкое "посткрымское" ухудшение отношений с Вашингтоном, а также ответом на риски отключения России от долларовой финансовой системы в целом. Если Евросоюз сейчас принимает меры для внутренней консолидации, занимается дедолларизацией энергетического импорта и пытается в авральном порядке создать PEPSI для ликвидации своей уязвимости в сфере финансовой инфраструктуры, то это означает, что Евросоюз или уже кардинально рассорился с США (а критика Макрона в адрес НАТО — это лишь симптом этого нового враждебного формата отношений), или лидеры Франции и Германии ожидают, что радикальное ухудшение отношений с Соединенными Штатами их ждет буквально в ближайшем будущем. И вот к этому ближайшему будущему, в котором Вашингтон будет для Евросоюза проблемой и врагом, европейцы пытаются заранее подготовиться. Исходя из того, что мы знаем о характере американской политической элиты, такие действия Макрона и его коллег по Евросоюзу приведут лишь к тому, что их попробуют демонстративно наказать. Независимо от результатов этой попытки отношения по линии Брюссель — Вашингтон вряд ли станут лучше, а весь остальной мир от этого только выиграет. И у России, и у Китая шанс (но, конечно, не гарантия) договориться с Евросоюзом все-таки есть, тем более что в случае России даже Макрон заявляет о том, что было бы "большой ошибкой" не искать с нами общий язык.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
8 ноября, 08:42Радио Sputnik
Макрон представил три сценария для России
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Эммануэль МакронЕврокомиссияГерманияАвторыВ мире
Популярные комментарии
Кроме болтовни в ЕС нет ничего. Ну ни одного миллиметрового шага в сторону самостоятельности.! Болтать то можно что угодно ( у нас тоже болтают - и что?). Скорее это у нынешних политиков из разряда "Пусть потомки разбираются", а эти хотят дожить как живётся. Но этим то есть на что жить...
9 ноября, 10:32
АМАлександр Михайлов
3703218
Откачнуться им надо от США, точно)
9 ноября, 08:19
rsrob surfrost
3901000
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