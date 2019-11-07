Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"

Кристин Лагард начала свою работу в качестве руководителя главной финансовой структуры Евросоюза — Европейского центрального банка — с жесткого заявления. Она предложила европейцам аналог известного выбора между жизнью и кошельком, причем выбор уже сделан за них.

В своем интервью на французском радио RTL, которое вышло в эфир на прошлой неделе, Лагард твердо обозначила желание продолжить политику своего предшественника Марио Драги и сформулировала интересный ответ на критику действий ЕЦБ со стороны пенсионных фондов и тех европейцев, чьи накопления уже не могут приносить им доходы из-за отрицательных процентных ставок.

Цитата по Financial Times: "Мы должны быть более счастливы от того, что имеем работу, чем от того, что имеем защиту наших сбережений. Думаю, что именно это является духом монетарной политики, которую определили мои предшественники, и я думаю, что они сделали довольно полезный выбор", — заявила бывшая руководительница МВФ.

Это поразительное в своей честности признание: перед Евросоюзом, оказывается, стоял выбор между "защитой сбережений" и кризисом трудоустройства, и за сохранение рабочих мест было заплачено уничтожением возможности получения дохода с помощью сбережений. У этого есть прямое и совсем не очевидное последствие, о котором не сказала Лагард, но о котором буквально кричат европейские пенсионные фонды: вчерашняя и сегодняшняя политика Европейского центрального банка приведет к тому, что европейцы лишатся обещанных пенсий.

Агентство деловой информации Bloomberg описывает проблему, с которой сталкиваются все пенсионные фонды, но которая особенно ярко проявляется в Евросоюзе с его отрицательными процентными ставками по евро:

"Некогда немыслимый спад в доходности глобальных облигаций заставляет пенсионные фонды покупать облигации, предлагающие отрицательную доходность, что ставит под угрозу финансовое обеспечение будущих пенсионеров. (Финансовые) учреждения США, управляющие пенсионными сбережениями на триллионы долларов, в том числе пенсионная система государственных служащих штата Калифорния, снижают ожидаемые доходы. Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии, крупнейший в мире, предупредил, что управляющие капиталом рискуют потерями по всем классам активов. В Европе пенсионные фонды могут быть вынуждены сократить пенсии, частично из-за снижения (процентных) ставок".

"Настоящим безумием является то, что пенсионные фонды вынуждены инвестировать в активы, которые гарантированно потеряют (деньги), — заявил Марк Даудинг, директор по инвестициям в BlueBay Asset Management, финансовой компании, которая управляет в том числе пенсионным фондом. — Это финансовый вандализм, и правительство и центральные банки должны осознать это" .

Позиция Лагард указывает на то, что у нее есть четкое осознание произошедшего, но нет никакого желания что-то менять. С ее точки зрения, расплатиться снижением пенсий завтра (и доходов для всех, кто отложил хоть какие-то деньги) за социальную стабильность сегодня — это очень хорошая идея. Нужно подчеркнуть, что речь не идет о каких-то рисках, которые относятся к далекому будущему. Проблемы пенсионных фондов в Евросоюзе начинаются уже сейчас, и это не оценка российских журналистов, а мнение руководителей пенсионных фондов. Наиболее наглядный пример — это ситуация в Голландии, чья пенсионная система считается едва ли не образцовой.

Bloomberg сообщает: "Питер Боргдорф из голландского фонда PFZW (активы под управлением — 161 миллиард евро. — Прим. авт.) обвинил "все более низкую процентную ставку по евро" в том, что коэффициент покрытия его фонда в конце июля составил 94,8%. "Финансовое положение PFZW начинает становиться тяжелым, — написал Боргдорф в своем блоге. — Пенсионное сокращение в 2021 году уже давно нам угрожает. Но если в конце этого года у нас будет коэффициент покрытия ниже 94%, мы должны будем снизить пенсии уже в следующем году".

Коэффициент покрытия, о котором говорит руководитель одного из крупнейших пенсионных фондов Европы, — это (если грубо) соотношение активов фонда к обязательствам по пенсионным выплатам. Соотношение в 94% означает, что фонд уже должен пенсионерам больше, чем у него есть денег, а значит, единственный способ избежать банкротства — снижение пенсионных выплат. Кстати, в голландском случае государство гарантирует пенсионерам только выплату в размере 50% от минимальной месячной оплаты труда , поэтому рассчитывать на то, что "бюджет всех спасет", не приходится.

По оценке специализированного издания Investments and Pensions Europe , двум ведущим голландским пенсионным фондам придется сократить пенсии в 2020 году на 6,7% и 4,5%.

Если Европейский центральный банк будет и дальше опускать процентные ставки по евро в отрицательную зону, то ситуации с пенсионными схемами станут ухудшаться еще быстрее, а пенсии будут падать вместе с доходностями по депозитам в евро. Аналогичные тенденции сейчас можно заметить практически во всех пенсионных системах западного мира, но Европа продвинулась дальше всего из-за той активности, с которой предшественник Лагард на капитанском мостике главной европейской финансовой структуры занимался "стимулированием экономики".

Если описывать эту стратегию схематично, то получается следующий подход: ЕЦБ снижал процентные ставки по евро и выкупал (и продолжает выкупать) с рынка государственные и корпоративные облигации как раз для того, чтобы лишить пенсионеров, рядовых европейцев, а также европейский бизнес возможности создавать сбережения с помощью консервативных инструментов — депозитов, надежных облигаций и так далее. Это делалось, чтобы заставить их тратить деньги, а не сберегать, что, по логике европейских чиновников, должно было привести к преодолению кризиса и росту европейской экономики. Такая мера задумывалась как временная, и ее предполагаемый эффект должен был реализоваться до того, как наступит горькое пенсионное похмелье, — но временная мера теперь стала постоянной.

Европейским пенсионерам предстоит столкнуться с падением пенсий, а сами европейцы массово переводят сбережения в наличную форму, ибо мало кому хочется держать деньги на депозите с нулевой или отрицательной ставкой. Кстати, недавнее обсуждение в российском инфополе возможности разрешить банкам вводить отрицательные ставки по депозитам в евро объясняется именно действиями Европейского центрального банка (который, собственно, и контролирует процентные ставки по евро), а не какими-то конспирологическими теориями, популярными среди финансово неграмотных инфлюенсеров.

Монетарный эксперимент, на который так активно жалуются руководители пенсионных фондов от США до Японии и банкиры от Цюриха до Нью-Йорка, не может закончится ничем хорошим, но прекращать его уже поздно. Как минимум это нельзя сделать из-за политических рисков, которые появятся в том случае, если в мире начнется масштабная рецессия из-за прекращения искусственного стимулирования экономики. Это значит: западные политики будут требовать, чтобы момент признания ошибки и ее последствий откладывался все дальше и дальше.